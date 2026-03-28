川普打不贏、下不了台！CNN揭殘酷現實「剩一條路」：沒有真正贏家

▲川普、納坦雅胡向伊朗發動空襲與斬首行動，軍事行動最終可能草草收場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡對伊朗發動的軍事行動已進入第4週，外界原先預期可能出現決定性勝負，但美媒認為這場衝突更可能在談判中「草草收場」，各方目標幾乎都難以完全實現，美國無法徹底阻止伊朗發展核武，以色列也難以解除真主黨武裝，而伊朗政權雖受重創，仍維持區域影響力。

根據美媒《CNN》，川普陷入歷任美國總統常見的誤判，即認為透過快速軍事行動即可帶來長期政治轉變，但現實並非如此。隨著華府延長談判時間，局勢逐漸走向「灰色地帶」的收尾方式，也就是透過協商結束衝突，而非以壓倒性軍事勝利收場。

從戰略目標來看，各方都面臨侷限。川普政府雖可「大幅削弱」伊朗取得核武的能力，但難以保證其永遠無法發展核武。同樣地，伊朗的飛彈計畫即便遭受打擊，過去經驗顯示仍可迅速重建。另一方面，伊朗也無法獲得全面終止敵對行動的安全保證，其要求的戰後賠償更被認為幾乎不可能，頂多透過部分制裁鬆綁取得補償。

以色列方面，總理納坦雅胡原先宣稱要「解除」黎巴嫩真主黨武裝，但這一目標數十年來始終未能實現。報導引述納坦雅胡最新說法，已將目標調整為「從根本改變」黎巴嫩局勢，顯示戰略有所收斂。事實上，以色列與真主黨之間的衝突從未真正停止，未來即使降溫，也可能持續以較低強度進行。

在區域影響力方面，伊朗雖遭受重創，包括最高領導層遭擊斃、高階軍官傷亡損失慘重，但其在中東的勢力並未瓦解。德黑蘭仍牢牢掌控國內局勢，並透過代理人勢力在伊拉克與黎巴嫩發揮影響力。報導指出，對部分什葉派而言，伊朗仍被視為「保護者」，這種地位難以透過空襲或斬首行動消除。

軍事層面上，美國的選項也逐漸受限。儘管已轟炸約1萬個目標，但後期打擊的戰略價值明顯下降。五角大廈目前僅部署少量兵力，足以支撐有限行動，但遠不足以發動大規模地面戰，外界討論的占領伊朗哈爾克島或奪取濃縮鈾等行動，風險極高且難以執行。

報導也提到，川普的外交策略高度不確定，甚至試圖「塑造現實」來宣稱勝利。在伊朗內部權力真空、對外訊息不一致的情況下，華府得以提出各種方案並自行詮釋成果。只要衝突降溫、能源市場穩定、荷姆茲海峽維持通行，川普便可能對外宣稱達成戰略目標。

整體而言，報導直言，這場戰爭不太可能出現「全面勝利」或「無條件投降」。在雙方都難以承受進一步升級代價的情況下，最終更可能透過某種程度的降溫與談判收場，讓局勢暫時緩和，並隨著國際焦點轉移而逐漸淡出。