Uber Eats 送愛17家育幼院　媽媽外送員一句話：希望他們像我孩子一樣快樂

▲圖左起黃姓外送員、陳姓外送員、CCSA創辦人洪錦芳、全聯小時達營運部處長郭菁菁、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣、CCSA理事長雷倩、榮光育幼院院長楊蕙婷、汪姓外送員。

記者陳弘修／台北報導

兒童節即將到來，一場充滿溫度的「物資捐贈」陸續在全台展開。26日下午，新北永和一間全聯福利中心門口，一箱箱物資整齊堆放，幾位 Uber Eats 外送員忙著搬運與清點首批物資，準備將這份心意送往永和育幼院。

Uber Eats之後也將陸續送至全台 17 家兒少安置機構，為孩子們送上一份實用又溫暖的祝福。

身為參與第一批物資運送的外送員，媽媽汪小姐一邊搬運物資一邊表示，「很高興能參與這次的公益，把這些實用的生活用品和生鮮雜貨送到育幼院，希望他們也能像我的孩子一樣，過一個快樂的兒童節。」一句簡單卻真誠的話，道出身為父母最直接的心願，也讓這趟配送多了更多溫度。同樣地，另一位爸爸外送員黃先生也分享自己也是爸爸，能參與這樣的活動很有感，回家也會跟孩子分享這件事。

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▲圖左起陳姓外送員、汪姓外送員將愛心物資裝入外送箱。

本次【全心全Eats．童心相連】公益行動，由 Uber Eats 發起，並與中華育幼機構兒童關懷協會合作推動，將資源送到真正需要的育幼院。除了全額捐贈物資， Uber Eats也在全聯福利中心協助下於門市撿貨與備貨。透過平台數據分析消費者於平台上「全聯點購」的熱門品項，精選出 TOP 10 民生物資與生鮮雜貨，組成「百寶箱」與「蔬果箱」，包括最熱門的菇類、洋蔥、豆腐以及實用的洗髮精、牙刷、牙膏等，總計累積超過30萬以上的生鮮雜貨物資。

中華育幼機構兒童關懷協會表示，這樣的物資組合不僅貼近孩子的日常需求，也兼顧營養與實用性，「非常貼心且實際」。隨著安置機構逐步轉型為「小家化」，孩子們開始學習自己料理、整理環境與日常生活技能。本次由 Uber Eats 捐贈的食材與生活用品，也成為孩子們練習生活的重要素材。在社工與老師的陪伴下，孩子們透過實際操作，逐步提升自理能力，並在過程中建立自信。

Uber Eats 表示，希望透過這次行動，不只是送出兒童節祝福，更能引發社會對兒少議題的關注，讓愛持續走進全台各地的「小家」，陪伴孩子安心成長。

▲CCSA特贈感謝旗給榮光育幼院院長楊蕙婷、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣。