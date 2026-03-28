川普喊「下個目標是古巴」！暗示動武可能　又急改口：當我沒說

▲美國總統川普暗示，古巴可能成為下一個目標。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間27日在邁阿密一場投資論壇發表談話，宣稱「古巴將是下一個目標」，宣傳美軍在委內瑞拉與伊朗的行動成果，引發外界關注美國是否可能對古巴採取進一步行動。儘管川普未明確說明具體計畫，但他多次暗示，正面臨嚴重經濟危機的古巴政權已接近崩潰，未來不排除動用軍事手段。

根據《路透社》，川普在演說中表示，「美國建立了強大軍力，本來希望永遠不必使用，但有時候還是得用」，並補充「古巴就是下一個（目標）」，隨後又補一句「當作我沒說」。這番言論被解讀為對古巴施壓的最新訊號。

報導指出，川普政府近幾週已與古巴部分領導層展開談判，同時川普本人亦曾提及「可能採取動能行動」（kinetic action），顯示選項包含軍事手段。此外，他本月稍早也曾提到，美國可能對古巴進行「友善接管」，但隨即補充「也可能不會那麼友善」。

對此，古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）已證實，雙方確實正在對話，目的在避免局勢升高為軍事衝突。古巴目前深陷能源與經濟危機，主因是石油供應中斷。過去長期提供石油的委內瑞拉，在今年1月總統馬杜羅被美軍逮捕後便停止輸油，使古巴電力與交通系統面臨嚴重衝擊。