可理解柯文哲重判17年　郝市府法規會主委：柯市府站不住腳

▲柯文哲京華城案遭重判。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，公益侵占政治獻金6735萬；收賄部分，法官未採用「小沈1500」、而是以人頭政治獻金210萬。曾有國民黨第一狀師之稱、前北市法規會主委葉慶元表示，判17年可以理解，曾在北市府服務過很難想像，廠商都敗訴了，還會有政府機關去研議廠商的主張，京華城案不是都市更新案件、也沒有法律規定可以比照，卻準用20%容積，「我擔任過法規會主委，柯市府作為站不住腳」。

根據判決書，公益侵占罪部分，柯文哲從支持者的捐款中，有6,735萬元並未申報進入柯文哲個人或民眾黨的政治獻金專戶，其中有600萬去向不明，有450萬元明確進入了柯文哲的私人帳戶。另外，柯文哲違法圖利威京集團並收受賄賂，以政治獻金名義及人頭方式收受210萬前金，4案加總被判刑17年。

郝市府時期法規會主委、曾有藍營第一狀師之稱的葉慶元，26日在政論節目《少康戰情室》直言，本案如果認定有收賄、圖利金額又涉及到100億以上，不太可能會輕判，就算單純圖利可能也要15年，最後判17年，還可以理解。

葉慶元說，大家回頭想想，郝龍斌市長任內京華城容積是392％，是柯文哲市府先放到560％，這涉及到210萬分7人、1人30萬政治獻金對價性部分，調到560%後，還涉及威京集團打行政訴訟，說當初捐地30%容積應多少，全部都敗訴，之後柯文哲卻說要按照威京集團敗訴的立場研究，最後都委會就通過。

葉慶元坦言，「我們在公務機關服務過，尤其台北市政府，其實很難想像，廠商都敗訴了、法院認為主張不合理，不可能還有政府機關會去研究，要照廠商的主張給你容積」。葉直言，依法行政不是只有法條，還有法院判決。北市都委會時任執行秘書邵琇珮為何最後要認罪？她說在長官壓力下配合，看到她緩刑很心痛，邵是很優秀的公務員。

葉慶元說，到後面更誇張，今天是在非都市更新的案件說準用《都市更新條例》再給20%獎勵容積，法律人都應該知道，所謂準用，法律有規定a不是b，但這情況下a可以比照b的法律規定辦理，這要有法律明文規定才可以，本案不是都市更新案件，也沒有法律規定可以比照，結果卻準用給了20%的容積，這涉及的利益就超過100億。

葉慶元質疑，如果沒有拿到任何好處，為什麼副市長彭振聲主導都委會，邵琇珮這些都委會同仁要做法令研究，最後配合威京集團調整容積？這是最後法院認定就是有收賄，做了對威京集團有利的處理，「我想在法律上，我擔任過法規會主委，我覺得柯市府的作為是站不住腳」。

至於1500部份，葉慶元認為，這本來是一個點，很多人會說這是excel pay，早年大家記帳都有紙本，但近年詐騙集團有基本科技程度，很多就會用excel記帳，在excel裡面如果有相關金額計載，本來就可以作為犯罪證據，「就我理解，1500部分上下所有相關金額計載，都有找到人證實這確實是捐錢，若要說這是時間、不是金額，其實有點牽強，當然法官認為這不構成犯罪，就尊重」。