國台辦嗆柯文哲案是綠色恐怖　綠委：越界發言企圖政治化司法案件

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯從事非法地下匯兌、掩護中共官員以商務名義來台10天，涉犯《反滲透法》。民眾黨創黨主席柯文哲日前反批，民進黨才是共匪啦。國台辦也批評民進黨綠色恐怖。綠委陳培瑜27日表示，國台辦針對台灣內部的司法案件頻頻越界發言，企圖藉由政治化台灣的司法案件，在社會內部製造對立，更透過特定代理人的實質滲透，民主的包容，不該是敵對勢力長驅直入的破口。

陳培瑜表示，近日，國台辦針對柯文哲案的越界發言、徐春鶯遭司法起訴，以及李貞秀的雙重國籍爭議，正共同勾勒出極權勢力步步逼近的系統性威脅，測試著台灣民主防衛機制的底線。

陳也列出三點，第一、國台辦的隔海認知作戰，國台辦針對台灣內部的司法案件頻頻越界發言，用意絕不僅止於隔海叫囂。一個毫無司法獨立與人權紀錄可言的極權政府，竟對台灣的司法調查指手畫腳。其目的極為明確：企圖藉由政治化台灣的司法案件，在社會內部製造對立，削弱台灣人民對自身民主法治的信任。

陳培瑜指出，第二、特定代理人的實質滲透，統戰的威脅，早已跨越外部的文攻武嚇。徐春鶯遭起訴一案，將滲透力量的實質運作攤在了陽光之下。司法機關的起訴行動，不僅劃下了明確的法律紅線，更證明統戰勢力正企圖透過特定代理人，實質介入台灣的民主選舉。

陳培瑜提到，第三、從體制內讓國會成為破口，最令人擔憂的，是這股力量正試圖讓最高民意機關成為破口。李貞秀遞補立委所引發的雙重國籍爭議，是當前國會防線的最大危機。

依據我國《國籍法》，擔任公職人員必須完全切斷對他國的忠誠義務。陳培瑜指出，若讓具有中華人民共和國國籍、忠誠度存在嚴重疑慮的人士進入立法院，甚至掌握接觸國家機密與核心法案審查的權力，台灣的國家安全體制將面臨難以彌補的傷害。

陳培瑜強調，面對國安，沒有模糊空間，唯有嚴守法律底線、持續強化民主防衛機制，才能確保台灣得來不易的自由，免於被中共政權瓦解的危機。