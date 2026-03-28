　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦嗆柯文哲案是綠色恐怖　綠委：越界發言企圖政治化司法案件

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯從事非法地下匯兌、掩護中共官員以商務名義來台10天，涉犯《反滲透法》。民眾黨創黨主席柯文哲日前反批，民進黨才是共匪啦。國台辦也批評民進黨綠色恐怖。綠委陳培瑜27日表示，國台辦針對台灣內部的司法案件頻頻越界發言，企圖藉由政治化台灣的司法案件，在社會內部製造對立，更透過特定代理人的實質滲透，民主的包容，不該是敵對勢力長驅直入的破口。

陳培瑜表示，近日，國台辦針對柯文哲案的越界發言、徐春鶯遭司法起訴，以及李貞秀的雙重國籍爭議，正共同勾勒出極權勢力步步逼近的系統性威脅，測試著台灣民主防衛機制的底線。

陳也列出三點，第一、國台辦的隔海認知作戰，國台辦針對台灣內部的司法案件頻頻越界發言，用意絕不僅止於隔海叫囂。一個毫無司法獨立與人權紀錄可言的極權政府，竟對台灣的司法調查指手畫腳。其目的極為明確：企圖藉由政治化台灣的司法案件，在社會內部製造對立，削弱台灣人民對自身民主法治的信任。

陳培瑜指出，第二、特定代理人的實質滲透，統戰的威脅，早已跨越外部的文攻武嚇。徐春鶯遭起訴一案，將滲透力量的實質運作攤在了陽光之下。司法機關的起訴行動，不僅劃下了明確的法律紅線，更證明統戰勢力正企圖透過特定代理人，實質介入台灣的民主選舉。

陳培瑜提到，第三、從體制內讓國會成為破口，最令人擔憂的，是這股力量正試圖讓最高民意機關成為破口。李貞秀遞補立委所引發的雙重國籍爭議，是當前國會防線的最大危機。

依據我國《國籍法》，擔任公職人員必須完全切斷對他國的忠誠義務。陳培瑜指出，若讓具有中華人民共和國國籍、忠誠度存在嚴重疑慮的人士進入立法院，甚至掌握接觸國家機密與核心法案審查的權力，台灣的國家安全體制將面臨難以彌補的傷害。

陳培瑜強調，面對國安，沒有模糊空間，唯有嚴守法律底線、持續強化民主防衛機制，才能確保台灣得來不易的自由，免於被中共政權瓦解的危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又有漁船遭陸扣留！　7人下落不明
打臉川普！美軍僅摧毀「1/3伊朗飛彈」　剩餘恐藏在地下碉堡
機票變貴「最多漲數千元」！　3月底前快開票
換肝名醫豪宅遭竊！千萬名酒失蹤　竟是司機偷走
川普打不贏、下不了台！　CNN揭殘酷現實「剩一條路」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／府院能還顏慧欣公道嗎？　切忌當冷血之人

柯文哲案210萬人頭政治獻金成關鍵　他點另2案情節相仿卻無下文

15至24歲青少年梅毒5年翻倍　陳菁徽：台灣防治力道仍不及日韓

國台辦嗆柯文哲案是綠色恐怖　綠委：越界發言企圖政治化司法案件

中將談國防條例淚灑立法院　馬文君還原真相：是否甩鍋在野黨？

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

囂張女恐嚇、掌摑律師引爆法界怒火　立委推修法加重刑責

「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

分析／府院能還顏慧欣公道嗎？　切忌當冷血之人

柯文哲案210萬人頭政治獻金成關鍵　他點另2案情節相仿卻無下文

15至24歲青少年梅毒5年翻倍　陳菁徽：台灣防治力道仍不及日韓

國台辦嗆柯文哲案是綠色恐怖　綠委：越界發言企圖政治化司法案件

中將談國防條例淚灑立法院　馬文君還原真相：是否甩鍋在野黨？

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

囂張女恐嚇、掌摑律師引爆法界怒火　立委推修法加重刑責

「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

左腳快抽筋撐一周！張景嵐求醫「揪出多年隱疾」：該不會是那時候歪的吧

分析／府院能還顏慧欣公道嗎？　切忌當冷血之人

比亞迪獲利衰退近2成　王傳福：產業正經歷「淘汰賽」

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

又有澎湖漁船遭陸扣留！「大進滿8號」疑非法售油　7人下落不明

伊朗無人機、飛彈襲擊！美軍12傷、2命危　2架加油機毀損

柯文哲案210萬人頭政治獻金成關鍵　他點另2案情節相仿卻無下文

王俐人低胸睡衣吹髮！傲人上圍不經意見客　網歪樓：誰看吹風機

用路人注意！台74線夜間路面翻修　一路段封閉8小時

舊手機摔壞交店家回收！她少做2件事　臉書遭登入、私密照全外洩

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

政治熱門新聞

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

快訊／烏龍！國民黨空品「報告看反」砲轟綠營　緊急致歉認看錯了

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

美女刺客真的來了！韓瑩出戰宜蘭市長

小草為柯文哲叫屈！　灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

京華城案　彭振聲、邵琇珮認罪獲緩刑

「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

韓國瑜讚李四川推「寒暑假營養午餐券」遭駁　蘇巧慧：是陳菊政策

「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

更多熱門

相關新聞

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案一審遭判刑17年，民眾黨宣告，周日（3/29）將號召群眾「上凱道討公道」；國民黨團總召傅崐萁28日受訪時表示，藍營應該要聲援。據悉，國民黨立委約有20人將參與。國民黨立委羅智強表示，藍白唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。

京華城案　彭振聲、邵琇珮認罪獲緩刑

京華城案　彭振聲、邵琇珮認罪獲緩刑

美女刺客真的來了！韓瑩出戰宜蘭市長

美女刺客真的來了！韓瑩出戰宜蘭市長

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

快訊／烏龍！國民黨空品「報告看反」砲轟綠營　緊急致歉認看錯了

快訊／烏龍！國民黨空品「報告看反」砲轟綠營　緊急致歉認看錯了

關鍵字：

柯文哲京華城國台辦徐春鶯民眾黨沈慶京民進黨陳培瑜

讀者迴響

熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

87歲李昌鈺辭世　曾透露死後「除眼睛外」全都器捐

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面