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社會 社會焦點 保障人權

女秘書靈堂嗆：跟你爸睡很久了！元配見訊息「沒有X董睡不著」心碎

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女秘書與老闆發生婚外情，2人多次出國同遊住一房。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／鏡週刊

人妻阿婷（均化名）與丈夫阿廣攜手打拚30年，原以為老伴過世後能平靜送終，怎料整理遺物時竟在手機發現驚人秘密。秘書小寧不僅與老闆親密出遊中國，對話紀錄更滿是「沒有X董睡不著了」、「想念X董抱抱愛你唷」等曖昧越界字眼，兩人甚至多次同床共枕，讓元配心碎提告索賠150萬元。

靈堂前宣示主權

阿婷指出，身為貼身秘書的小寧，工作範圍涵蓋了阿廣的生活大小事，甚至直接住進老闆家。阿婷認為，對方長期經手丈夫的私人證件，絕對知道阿廣是有婦之夫，卻仍選擇介入他人家庭。最令家屬難堪的是，小寧竟在靈堂前宣示主權，當眾自稱是親密愛人、自己是被養的女人、「我跟你爸爸睡在一起很久了」等挑釁言論，讓元配與子女完全無法接受，讓現場氣氛瞬間降至冰點。

手機滿滿親密對話

阿婷直到整理丈夫遺物時，從手機中才赫然揭開這樁地下情，手機內部只有親密對話，還存有兩人到處旅行的合照，忍無可忍下才提告小三索賠。法庭上小寧使辯解，聲稱那些曖昧貼文只是為了領薪水才不得不使出的撒嬌手段，更反過來指責是老闆謊稱單身。她強調一同出國、同房睡都是為了工作，那些驚世駭俗的親密愛人告白，也只是在被家屬圍攻時，一時氣憤才噴出的負氣話。

辯不知老闆已婚太牽強

法官判決時指出，小寧負責處理老闆健保卡等雜事，不知老闆已婚情實在太牽強，審酌對話證據顯示，阿廣曾傳送「我們不能在一起」等訊息，小寧也曾頻繁傳訊表白：「您是我一生所有的最愛」、「真希望這雙溫暖的手永遠牽著我」、「沒有○董睡不著了」、「不會高山症…但高山更想念○董」等訊息，足以證明兩人關係不單純。

法官認定小寧嚴重侵害配偶權，考量雙方相處時間與元配受到的精神打擊，最終判賠25萬元精神慰撫金。


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