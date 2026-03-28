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知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮分局員警27日凌晨12時許，在尚志路執行巡邏勤務時，發現一輛機車未開大燈，遂趨前攔查，騎士卻加速逃逸，最後仍被警方攔下，進行酒測時又拒配合甚至企圖逃離，遭辣椒水噴灑壓制管束，而這名荒唐男子的身分更是國道警察，知法犯法。

▲▼ 國道員警酒駕騎車，拒絕酒測又逃跑被噴灑辣椒水管束。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲國道員警酒駕騎車，拒絕酒測又逃跑被噴灑辣椒水管束。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方指出，27日凌晨12時許花蓮分局員警巡邏行經尚志路時，發現1輛機車未依規定開啟大燈，遂上前攔查，騎士卻加速逃逸，直到騎入一條死巷才停下，員警靠近時便聞到濃厚酒臭味，要求他進行酒測，男子卻不配合吹氣。

下秒男子不聽員警制止，一度試圖逃跑，再度被員警攔下，卻又跳針強調「不要碰我」、「我要去廁所」，又說自己會配合，接著拿出手機錄影反蒐證，質問在場員警「來你叫什麼名字」，員警則傻眼說「你問心無愧幹嘛跑啦」。

▲▼ 國道員警酒駕騎車，拒絕酒測又逃跑被噴灑辣椒水管束。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

最終因男子極度不配合，被施以辣椒水進行管束。全案將駕駛依道路交通管理處罰條例之拒絕接受酒測、拒檢逃逸及未依規定使用燈光予以告發裁罰。然而這名男子身分並非普通人，而是知法犯法的國道公路警察局第六公隊龍潭分隊員警。

花蓮分局呼籲，駕駛人應確實遵守交通法規，行車時務必依規定使用燈光，並配合警方攔查與執法作為，切勿心存僥倖或企圖逃逸。此外，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全。

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