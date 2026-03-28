打臉川普！美軍僅摧毀「1/3伊朗飛彈」　剩餘恐藏在地下碉堡

▲美國總統川普聲稱，伊朗戰力已經見底。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯手對伊朗發動代號為「史詩憤怒」（Epic Fury）的軍事行動即將屆滿一個月，儘管美國總統川普公開宣稱伊朗「只剩極少數火箭」，但《路透社》引述多名情資人士消息指出，美軍實際上僅能確定摧毀了伊朗約三分之一的飛彈庫存。專家警告，伊朗正採取「埋伏策略」，保存實力以待反擊。

地底隧道成黑洞 美軍情資霧裡看花

根據5名熟悉美國情報的消息人士透露，雖然美、以軍隊進行了毀滅性轟炸，但目前僅能肯定摧毀了伊朗龐大軍火庫的三分之一。此外還有三分之一的飛彈狀態仍不明朗，推測可能已被炸毀或掩埋在深層地下碉堡中。

一名情報人員直言，伊朗的無人機戰力也僅被削弱約三分之一。這份評估報告顯示，雖然大多數飛彈目前處於「無法使用」或「難以取得」的狀態，但德黑蘭當局仍保有龐大的庫存，且一旦停火，極有可能從瓦礫堆中修復並回收這些受損武器。

川普點出「1%致命威脅」 擬派兵登陸伊朗

這項情資與川普26日在內閣會議上的樂觀發言形成鮮明對比。川普雖宣稱伊朗戰力見底，卻也坦承荷莫茲海峽的威脅依然存在。他表示，「就算我們攔截99%的飛彈，但剩下的1%也是不可接受的，因為只要一發飛彈擊中價值10億美元（新台幣320億元）的軍艦船體，後果就不堪設想。」

報導指出，川普目前正嚴肅考慮是否升高衝突，派遣美國地面部隊直接登陸伊朗沿岸，以徹底剷除威脅。對此，五角大廈則持保留態度，僅強調自開戰以來，伊朗的飛彈攻擊頻率已下降90%，且超過66%的飛彈、無人機和海軍生產設施及造船廠已被摧毀。

美軍截至3月25日前，已擊中超過1萬個伊朗軍事目標。中央司令部稱，已經擊沉伊朗海軍92%大型艦艇，且目前攻打伊朗的進度比2月28日發動攻擊前所制定的計畫還要提前。

伊朗飛彈打不完 甚至首度遠征印度洋

曾服役於海軍陸戰隊的民主黨眾議員莫爾頓（Seth Moulton）駁斥了川普的樂觀論調，他認為，「如果伊朗夠聰明，他們一定保留了一部分實力，絕不會動用所有力量，他們正在伺機而動。」

儘管美國發動猛烈空襲，但事實證明，伊朗仍有餘力發動反擊。3月26日當天，伊朗向阿拉伯聯合大公國（UAE）發射了15枚彈道飛彈與11架無人機；上周更首度展現長程打擊能力，目標直指位於印度洋的英美軍事基地迪亞哥加西亞（Diego Garcia）。