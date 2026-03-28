美國對伊朗「狂射850枚戰斧」超過1年產量！　五角大廈憂彈藥見底

▲美軍1個月內對伊朗發射至少850枚戰斧飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今滿一個月，美軍在短短4周內就噴掉了超過850枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），消耗速度之快，連五角大廈內部都出現恐慌聲音，更有官員直言，中東地區的戰斧庫存「驚人地低」，甚至快要進入「彈盡援絕」（Winchester）的窘境。

每枚要價1億元 28天燒掉全球數年產量

根據《華盛頓郵報》報導，戰斧飛彈自1991年波斯灣戰爭起就是美軍的主力，因其能飛行超過1600公里，精準打擊敵方，因此這次也成為避開伊朗防空網的首選。然而，戰斧飛彈造價不菲，最新型號單枚造價高達360萬美元（約新台幣1.15億元），且製作極其耗時，從下單到交貨需花費2年。

美國國防工業每年僅具備約600枚戰斧飛彈的生產能力。這意味著美軍在過去28天內的消耗量，已經超過了一整年的總產量。專家分析，美軍開戰前約有3000至4500枚庫存，若這一個月內真的射掉850枚，等於一次噴掉了庫存總量的四分之一。

幾位不願透露姓名的美國官員表示，伊朗衝突中對戰斧飛彈嚴重依賴，因此需要緊急討論是否從包括印太地區在內的世界其他地區調配部分戰斧飛彈，並製定長期計劃，共同努力增產。

戰斧飛彈庫存告急 美軍恐面臨戰力缺口

美國企業研究所（AEI）資深研究員伊格倫（MacKenzie Eaglen）指出，在展開史詩怒火行動前，美國海軍手中約有4000至4500枚戰斧飛彈。不過，也有海軍分析人士認為，由於近年頻繁動用，包括川普政府2025年在伊朗、葉門與奈及利亞的打擊行動，庫存數量可能已降至約3000枚。

戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問坎西安（Mark Cancian）表示，若美軍對伊朗已發射超過800枚戰斧飛彈，「相當於整體庫存的四分之一」，恐對西太平洋潛在衝突形成戰力缺口。

坎西安也直言，相關庫存若要補齊，「恐需數年時間」。根據CSIS統計，美軍自該型飛彈服役以來已採購近9000枚，但其中數千枚屬於早期型號，性能較為落後，目前多已退役。

此外，戰斧飛彈主要由雷神公司（Raytheon）製造，並由其他廠商協力生產。美國智庫「捍衛民主基金會」（FDD）軍事與政治權力中心副主任布羅布斯特（Ryan Brobst）指出，目前國防產業每年的產能約為600枚，補充速度有限。

川普放話產量翻4倍 國防部急向國會要6.5兆

面對外界質疑，川普政府態度依舊強硬。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）與防長赫格塞斯（Pete Hegseth）皆對外宣稱美軍「彈藥充足」，足以達成川普為「史詩怒火行動」制定的目標。

但私底下，白宮早已緊急召集雷神（Raytheon）等各大軍火商代表入宮開會。川普事後在社群媒體透露，廠商已同意將這類「精良型武器」的產能提高3倍。國防部長赫格塞斯更直言不諱地表示，為了補足消耗並應付未來潛在衝突，正向國會申請超過2000億美元（約新台幣6.5兆元）的追加預算，並霸氣稱，「殺掉壞人就是要花錢！」