「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

▲侯友宜緬懷李昌鈺。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／新北報導

國際知名鑑識專家、被譽為「華人神探」的鑑識泰斗李昌鈺博士於27日在內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。新北市長侯友宜今（28日）在臉書上回憶起過去李昌鈺的相處，並表示，數十年公職路上，李昌鈺總在關鍵時刻給他指引；無論崗位如何轉換，李昌鈺總伸出手和他並肩作戰，沉痛悼念令人尊敬的刑事鑑定國際權威，一生以科學照亮真相，以專業守護正義。

侯友宜表示，聞名國際的「神探」李昌鈺博士，對他而言，是導師，更像兄長。童年的他總崇拜鏟奸除惡、破案如神的故事主角；直到踏入警界遇見這位大學長，他的存在讓傳奇走入現實。「證據到哪，案子就辦到哪」，這句話是李昌鈺的堅持，也成為他帶同仁辦案的最高準則。

侯友宜回憶，當年在北市刑大當組長，只要李昌鈺回台灣，他就抱著厚厚一疊案件資料，跑去旅館找李昌鈺討論。李昌鈺總愛跟人說「侯友宜一路都在挑戰不可能」，但他很清楚，數十年公職路上，李昌鈺總在關鍵時刻給他指引；無論崗位如何轉換，李昌鈺總伸出手和他並肩作戰。「這份亦師亦友的情誼，我始終珍惜」。

侯友宜說，沉痛悼念令人尊敬的刑事鑑定國際權威，一生以科學照亮真相，以專業守護正義。

侯友宜在2004年319槍擊事件中，擔任刑事警察局長，李昌鈺則為當時受聘的鑑識工作負責人，兩人曾併肩作戰調查時任總統陳水扁與副總統呂秀蓮在宣傳車上遭人開槍的擊傷案。而2023年侯友宜參選總統訪美時，李昌鈺也曾現身力挺。