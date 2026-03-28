　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夫妻遭斬首「地毯捲無頭屍」！鄰聞腐臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室

▲▼夫妻遭砍頭「遺體捲地毯」！鄰聞屍臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室。（圖／翻攝自中國報）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一對年邁夫婦被發現慘死在住處，兩人的遺體遭到斬首後，被用地毯嚴密包裹遺棄在廚房。而兩人的29歲兒子則被發現死在臥室內，喉嚨處有明顯割傷，身旁還散落著多把利刃。由於現場傳出陣陣惡臭，鄰居驚覺不妙報警，才讓這起血腥慘案曝光。

惡臭揭發恐怖命案 破門驚見斷頭屍

根據馬來西亞媒體報導，警方表示，3名死者的鄰居因為發現這家人已連續3天沒有露面，且屋內傳出腐爛惡臭，因此打電話報警。

警方獲報趕抵現場並強行破門後，在廚房的地板上發現被地毯包裹的物體，打開後驚見是65歲的丈夫齊克里（Zikri Abdul Rahman）與53歲妻子蘇拉亞（Suraya Man）的殘缺遺體，兩人的頭顱皆被砍下。

警方根據遺體情況判斷，兩人死亡時間已超過2天，遺體已出現明顯浮腫與腐爛跡象。

29歲兒身旁滿是利刃 疑似殺父母後輕生

警方隨後在另一間臥室發現兩人29歲的兒子穆罕默德（Muhammad Shakir Zufayri Abdul Aziz）也已身亡，他的喉嚨處有嚴重的刀傷。警方透露，這名29歲的兒子生前疑似患有心理健康方面的問題，不排除為殺害父母後輕生。警方同時在兒子的遺體旁搜獲了數把染血的利刃。

此外，2名老人的死亡時間較早，而兒子的死亡時間則較晚。警方目前已將此案列為「謀殺案」進行偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／快加油！汽油下周飆漲1.7元　柴油大漲1.5元
沒唬爛！「87878787」一查竟是公家電話
重判17年！蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席　考慮參選彰化縣長
布蘭妮酒駕被捕首發聲！同框19歲兒猛敲頭　友人爆：她嚇死怕坐
明高溫衝32度！　下周雨下4天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

夫妻遭斬首「地毯捲無頭屍」！鄰聞腐臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室

日女大生命喪法國！屍體下落不明　前男友「改判終身監禁」

掃雷實力全球第9名！南韓是否派船艦至荷姆茲海峽　專家揭露難題

成田機場「中國航班跌39%」仍成長！　台灣、南韓逆勢超車

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

夫妻遭斬首「地毯捲無頭屍」！鄰聞腐臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室

日女大生命喪法國！屍體下落不明　前男友「改判終身監禁」

掃雷實力全球第9名！南韓是否派船艦至荷姆茲海峽　專家揭露難題

成田機場「中國航班跌39%」仍成長！　台灣、南韓逆勢超車

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅　30年堅持「手寫攻略」引網動容

台南武龍宮文昌祈福法會登場　近千學子過狀元橋祈願金榜題名

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

年薪280萬！他在台北「仍買不了喜歡的房」　網吐真相：薪水不重要

《回到未來》超殺校長辭世！詹姆斯托根享耆壽94歲　「最後遺願」曝光惹鼻酸

快訊／快加油！汽油下周飆漲1.7元　柴油大漲1.5元

搭水牛車渡海、漫遊絕美蝴蝶園！石垣島跳島小旅行一日遊攻略

巨型「光獸」現身基隆美術館　走訪9處地標感受山海風光

開幕戰前WBC國手獻花致意全場歡呼　曾豪駒擁抱王建民暖心一幕

古坑掩埋場終於清空！　雲林垃圾去化邁大步

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

國際熱門新聞

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

川普打不贏、下不了台！CNN：沒有真正贏家

29歲女模遭殺　下葬4個月被「盜墓斬首」

以色列襲擊伊朗！　美股殺尾盤收黑近800點

即／伊朗襲沙烏地空軍基地　10美軍受傷

快訊／老虎伍茲酒駕肇事翻車！　拒毒品檢測被逮

李昌鈺辭世　曾調查甘迺迪遇刺、台灣319兩顆子彈

87歲李昌鈺辭世　臨終前西來寺法師曾去祈福

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

87歲「華人神探」李昌鈺辭世　人生最後幾天還在寫新書

打臉川普！美軍僅摧毀「1/3伊朗飛彈」

更多熱門

相關新聞

逼15歲女學生互傳裸照！新加坡狼師「視訊自慰」

逼15歲女學生互傳裸照！新加坡狼師「視訊自慰」

新加坡一名中學男教師利用「指導課業」名義，誘騙年僅15歲的女學生私下見面，甚至在視訊通話中指示對方脫衣裸聊、互傳裸照。受害女學生直到10年後看到相關新聞，才驚覺當年遭到性剝削，憤而檢舉。這名狼師目前已婚並育有兩子，25日被法院判處入獄5個月。

排隊搶加油！泰卡車司機「等10小時」暴斃車上

排隊搶加油！泰卡車司機「等10小時」暴斃車上

毒品王坐牢照樣走私毒品！爆黃荷娜是客戶

毒品王坐牢照樣走私毒品！爆黃荷娜是客戶

他「刀工嫻熟」分屍20歲正妹女友！職業曝光

他「刀工嫻熟」分屍20歲正妹女友！職業曝光

胸口痛痛的！泰男照X光才知「遭7cm針刺穿」

胸口痛痛的！泰男照X光才知「遭7cm針刺穿」

關鍵字：

馬來西亞命案斬首家庭悲劇東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面