夫妻遭斬首「地毯捲無頭屍」！鄰聞腐臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一對年邁夫婦被發現慘死在住處，兩人的遺體遭到斬首後，被用地毯嚴密包裹遺棄在廚房。而兩人的29歲兒子則被發現死在臥室內，喉嚨處有明顯割傷，身旁還散落著多把利刃。由於現場傳出陣陣惡臭，鄰居驚覺不妙報警，才讓這起血腥慘案曝光。

惡臭揭發恐怖命案 破門驚見斷頭屍

根據馬來西亞媒體報導，警方表示，3名死者的鄰居因為發現這家人已連續3天沒有露面，且屋內傳出腐爛惡臭，因此打電話報警。

警方獲報趕抵現場並強行破門後，在廚房的地板上發現被地毯包裹的物體，打開後驚見是65歲的丈夫齊克里（Zikri Abdul Rahman）與53歲妻子蘇拉亞（Suraya Man）的殘缺遺體，兩人的頭顱皆被砍下。

警方根據遺體情況判斷，兩人死亡時間已超過2天，遺體已出現明顯浮腫與腐爛跡象。

29歲兒身旁滿是利刃 疑似殺父母後輕生

警方隨後在另一間臥室發現兩人29歲的兒子穆罕默德（Muhammad Shakir Zufayri Abdul Aziz）也已身亡，他的喉嚨處有嚴重的刀傷。警方透露，這名29歲的兒子生前疑似患有心理健康方面的問題，不排除為殺害父母後輕生。警方同時在兒子的遺體旁搜獲了數把染血的利刃。

此外，2名老人的死亡時間較早，而兒子的死亡時間則較晚。警方目前已將此案列為「謀殺案」進行偵辦。

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