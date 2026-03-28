台鐵永康站變身首座職棒主題車站　3/29開賣「全壘打便當」

▲台鐵永康車站攜手統一7-ELEVEn獅隊，變身全台首座職棒主題特色火車站。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

隨著2026年職棒球季開打，台鐵公司攜手統一7-ELEVEn獅隊，將台南永康車站打造全台首座職棒主題特色火車站，並於3月29日快閃一日開賣「全壘打便當」。

台鐵公司表示，為響應職棒運動發展與觀光推展，永康車站將與統一7-ELEVEn獅隊攜手合作，將永康車站打造成全台第一個職棒主題特色火車站，透過運動觀光與交通接駁的無縫結合，為球迷打造最熱血的朝聖之路，台南棒球文化即將邁入全新里程碑。

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隨著統一獅主場進駐「亞太國際棒球訓練中心」，永康車站因鄰近球場，成為重要交通轉運節點。台鐵公司表示，台鐵與統一獅共同規劃接駁公車服務，串聯永康車站與和順轉運站，提供球迷往返球場的交通服務，期望紓解賽事期間周邊停車不足與交通壅塞問題。

▲▼台鐵永康車站攜手統一7-ELEVEn獅隊，變身全台首座職棒主題特色火車站。（圖／台鐵提供）

在空間規劃上，台鐵與統一獅以球隊與球員為主題，進行車站整體視覺優化與設施更新。月台與站內設置包含隊長陳傑憲等球員形象元素，讓車站從單純通勤節點轉型為具棒球特色的空間，強化球迷進出動線的識別與氛圍。

此外，台鐵公司表示，為共襄盛舉，3月29日也將推出限時一日銷售滿載應援食材的「全壘打便當」與系列商品，要讓球迷們「吃飽再上」，全力應援。