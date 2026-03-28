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諸羅街區與商圈文化促進會交接　劉慶宗吳啟章攜手開創新紀元

▲▼ 嘉義諸羅街區與商圈文化促進會聯合交接 劉慶宗、吳啟章開啟共榮新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義諸羅街區與商圈文化促進會聯合交接 ，現場進行頒贈及顧問、理監事受聘 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市商圈活力再升級！「嘉義諸羅街區科技發展協會」與「嘉義市商圈文化促進會」於115年3月27日在嘉義市小原婚宴餐廳，盛大舉行聯合理事長交接暨理監事、顧問授證典禮。現場匯聚嘉義政商名流與各界代表，共同見證在地經濟推手的重要傳承時刻。

▲▼ 嘉義諸羅街區與商圈文化促進會聯合交接 劉慶宗、吳啟章開啟共榮新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

本次交接典禮意義重大，「嘉義諸羅街區科技發展協會」由第六屆理事長游貴襴正式交棒給第七屆理事長劉慶宗；而「嘉義市商圈文化促進會」則由第四屆理事長劉慶宗功成身退，由吳啟章接任第五屆理事長。

▲▼ 嘉義諸羅街區與商圈文化促進會聯合交接 劉慶宗、吳啟章開啟共榮新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

劉慶宗在致詞中感性表示，過去幾年致力於街區與科技的結合，未來將繼續秉持「造福街區、繁榮商圈」的精神，推動在地產業轉型。新任商圈文化促進會理事長吳啟章則強調，將承襲優良傳統，透過文化深耕與多元合作，提升嘉義市商圈的國際能見度。

▲▼ 嘉義諸羅街區與商圈文化促進會聯合交接 劉慶宗、吳啟章開啟共榮新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

典禮中，主辦單位特別準備了刻有「造福田」字樣的精緻木雕紀念品致贈新任理事長，寓意深耕地方、廣種福田。隨後進行的理監事與顧問授證儀式，現場氣氛熱烈。全體成員合影時更展現高度向心力，象徵兩大協會將攜手並進，開創嘉義市商圈發展的嶄新里程碑。

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