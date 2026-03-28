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社會 社會焦點 保障人權

凌晨惡火吞南港工廠！夫妻視訊求救20分鐘斷訊　慘成焦屍

▲▼南港研究院路四段死亡火警。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲南港區研究院路四段一處鐵皮工廠今日凌晨發生火警，承租居住在2樓的6旬夫妻曾視訊求助。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、葉品辰／台北報導

台北市南港區研究院路四段一處鐵皮工廠今(28)日凌晨發生重大火警，一對承租居住於2樓的6旬夫妻驚覺失火後，第一時間透過視訊向消防局求救，卻因火勢迅速延燒、通訊20分鐘後中斷失聯。消防人員歷經逾2小時灌救，火勢於清晨撲滅後進入搜索，最終在坍塌現場尋獲2具焦屍，身分難以辨識，詳細死因與起火原因仍待進一步調查釐清。

警消指出，今日凌晨2時7分接獲報案，指研究院路四段一處2層樓鐵皮工廠全面燃燒，立即出動43車、112人，並投入救災機器人與無人機前往搶救。由於起火地點位於偏遠狹窄巷弄，且屬水源困難區，現場一度面臨供水不足問題，經緊急調派水庫車長距離佈線支援，才逐步控制火勢。

▲▼南港研究院路四段死亡火警。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲消防滅火後，在屋內發現2具焦屍，已無法辨認身分，不排除為失聯的6旬夫妻。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，承租該廠房並居住於2樓的6旬夫妻，在火警發生第一時間曾透過視訊報案求助，勤務指揮中心人員同步在線引導避難，但因火勢猛烈延燒，雙方通話約20分鐘後中斷，兩人隨即失去聯繫，情況相當危急。

消防人員持續灌救至凌晨4時41分終於撲滅火勢，燃燒面積約400平方公尺。不過因鐵皮建物長時間受高溫影響，結構嚴重塌陷，搜救人員進入火場清理時，在內部發現2具已明顯死亡的焦屍，且因遺體嚴重燒毀、外觀難以辨識，身分仍待進一步比對確認。至於火警發生原因與詳細損失，後續將由相關單位進行鑑識調查。

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