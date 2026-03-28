不搞大撒幣！嘉義中埔鄉推「福利三箭」制度化 　堅持不舉債

▲ 中埔鄉福利三箭正式啟動！鄉長李碧雲推動制度化福利，全齡守護不舉債 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在全台地方政府紛紛加碼發放一次性現金補助或振興金的趨勢下，嘉義縣中埔鄉選擇走一條「細水長流」的財政路。中埔鄉長李碧雲昨（27）日正式對外宣布啟動「福利三箭」政策，強調經費完全由鄉庫自籌、堅持不舉債，透過行政撙節將零星經費整合，將福利制度化、常態化，為鄉民打造一條真正「看得到、領得到、領得久」的守護網。

中埔鄉長李碧雲表示，一次性的振興金固然能帶來短暫喜悅，但鄉庫資源有限，每一分預算都必須精打細算。經過縝密的預算盤點與行政節流，公所決定不隨波逐流發放短期補貼，而是將資源轉向制度化的長期保障。李碧雲強調：「我們不舉債建設，更不舉債發錢，福利三箭是要建構一套有法律保障的條例，讓對孩子的照顧、對鄉親的保障、對長輩的尊崇，能不受任期影響，成為中埔鄉民長期的權益。」

「福利三箭」核心內容如下：

第一箭：顧孩子（教育制度化）

針對設籍中埔鄉滿一年，且就讀鄉內幼兒園及國中小之學生，每學年最高補助2,000元（每學期1,000元上限），可用於教科書費及學生團體保險費。讓教育負擔由公所分擔，確保基層學子穩定就學。

第二箭：守鄉親（意外急難保障）

針對設籍中埔鄉之鄉民，若不幸發生意外身故，公所提供10萬元慰問金，協助家庭度過突如其來的難關。此舉填補了社會救助的空隙，成為基層家庭最實質的靠山。

第三箭：尊長輩（重陽敬老加碼）

落實尊老美德，65-89歲發放1,000元；90-99歲加碼至3,000元；100歲以上人瑞則發放6,000元。讓長輩在重陽佳節感受到來自故鄉的溫暖尊榮。

這項政策獲得中埔鄉民代表會的全力支持，展現所會攜手合作的高度默契。李碧雲感性地表示，走訪基層時聽到許多鄉親的心聲，大家要的不只是亮眼的硬體建設，更是生活中實質的照顧。透過「福利三箭」的施行，中埔鄉正向外界證明：不需舉債、不靠民粹補貼，同樣能透過優化行政管理，點耀中埔，守護每一位鄉親的生活品質。