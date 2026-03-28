李昌鈺辭世　前立委游毓蘭：去年在上海病倒

▲李昌鈺（中）與妻子蔣霞萍(左)、姊姊（右）。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

華人神探、國際知名刑事鑑識專家李昌鈺博士辭世，享壽87歲。前立委游毓蘭（舊名葉毓蘭）對此發文悼念「老師，謝謝您此生為人類為鑑識科學做出的貢獻」。

▲李昌鈺辭世，享壽87歲。（圖／翻攝臉書／Henry C. Lee Institute of Forensic Science）

臉書粉專「李昌鈺法醫科學研究所（Henry C. Lee Institute of Forensic Science）」發文證實死訊，李昌鈺家屬及紐黑文大學共同發佈的消息指出，世界著名法醫學家李昌鈺博士於2026年3月27日在內華達州亨德森的家中安詳辭世，享壽87歲。在短暫的病痛中，他展現了非凡的堅強、優雅和韌性。李博士在生命的最後階段仍完成一本關於失蹤人口調查的書，將於近期出版，他已撰寫或合著了40多本書。

前立委游毓蘭得知消息後，今早在臉書發三篇文章悼念「李昌鈺博士走了，要不是去年11月他在上海病倒，我一直相信他會活到120歲，他家可是有百歲人瑞的基因。」、「感謝李博士終其一生為平反寃案、公平正義而努力。」

游毓蘭同時貼出多張跟李昌鈺博士的合照，透露「浮生若夢，真沒想到李博士會驟然離世。」、「老師啊，老師，謝謝您此生為人類為鑑識科學做出的貢獻，我想你了！」