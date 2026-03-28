台鐵員工揭山佳事故警訊：人力荒、技術斷層　「結構危機」爆發

▲台鐵員工揭露人力荒、技術斷層等結構性危機正全面爆發。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵山佳路段昨（27日）發生電車線垂落事故，201列車大規模誤點逾2萬分鐘。台鐵工務聯合會在臉書社團「靠北台鐵」發文指出，外界常以「螺絲鬆了」簡化問題，但這從來不是單一零件或個人疏失，而是長期累積、正全面爆發的「結構性危機」，問題出在人力極度短缺與日益崩壞的經驗斷層。

台鐵工務聯合會表示，目前工電單位早已不是「一人做一份工」，而是「一個人撐兩到三個人的業務量」。每個單位動輒負責10公里以上轄區，巡檢密度與工作負荷早已超出體力與法規合理範圍，但人力不僅未隨工作量等比例補足，高層的思維裡，居然還盤算著要進一步「刪減現場人力」節省成本。這樣的決策，完全與現場實況脫節！

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低薪高壓留不住人 停招10年釀經驗斷層

貼文也點出薪資問題，直言在高風險、高強度且日夜顛倒的工作環境下，待遇卻長期偏低，已影響人員留任意願。以電力技術人員為例，不少人選擇轉往台灣電力公司擔任僱員，第2年薪資即可達約6萬元；相較之下，台鐵技術人員往往需累積近20年年資，才有機會達到相同水準，導致「新血補不進來、舊人留不住」的惡性循環。

此外，台鐵工務聯合會也直指台鐵長年存在的「經驗斷層」，根本原因在台鐵於1997年至2007年間長達10年的停招特考，造成師徒制傳承出現嚴重斷裂，當年師傅找不到徒弟，等到新徒弟終於招進來時，資深師傅卻已經準備退休。這種訓練人員模式的嚴重斷裂，對台鐵整體的維修技術與品質，產生了至今難以彌補的巨大衝擊。

台鐵工務聯合會強調，鐵路安全仰賴的是日復一日的細緻巡檢與維護，並非「照表操課」，需要的是長年經驗累積、手感的培養與技術的傳承。如今資深人員逐漸流失，新進人員卻在「高壓」與「極度缺人」的環境中被快速消耗，根本無法擁有完整的養成期。過去資深師傅能提前看破、預防的隱患，現正因為經驗不足與人力緊縮，被迫讓全民承擔更高風險。

基層撐到極限還想「削肉」省成本 員工警告：今天山佳明天會是哪

台鐵工務聯合會遺憾指出，現場作為台鐵最重要的基石，不僅沒有被好好鞏固，反而不斷被忽視，甚至還有人試圖從這塊基石上繼續「削肉」來節省成本，「當基層已經撐到極限，卻還要承受人力縮減與責任加重的雙重壓力，這樣的體制，到底憑什麼要求第一線去守住安全的最後一道防線？」

工務聯合會最後警告，事故不應被視為單一事件，而是沉痛的警訊，「如果人力短缺不正視、低薪不改善、10年的經驗斷層不補強，今天是山佳，明天會是哪裡？」呼籲不該總是等到更嚴重的事故發生，才願意承認問題早已存在。