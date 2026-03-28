87歲「華人神探」李昌鈺辭世　人生最後幾天還在寫新書

▲李昌鈺博士辭世，享壽87歲。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

華人神探、國際知名刑事鑑識專家李昌鈺博士辭世，享壽87歲。根據家屬與紐黑文（University of New Haven）大學發布消息，李博士在生命最後幾天還在完成一本關於失蹤人口調查的新書，預計近期出版，展現其一生對法醫科學的熱情。

創立頂尖鑑識系所

根據紐黑文大學發佈的消息指出，李昌鈺博士一生曾撰寫或合著超過40本書，在鑑識實務與學術教育深耕多年。他於1975年加入紐黑文大學，親手創立法醫科學課程，將原本設備簡陋的小教室，逐步發展成具備國際聲望的頂尖法醫學系所，成為美國法醫教育的重鎮，為警界與司法界培育無數人才。

▲國際神探李昌鈺（中）與妻子蔣霞萍（左）、姊姊（右）。（圖／資料照）

1998年李昌鈺創設「李昌鈺法醫科學研究所」，2010年校方更啟用佔地1.5萬平方英尺的現代化館舍。這座建築配置犯罪現場中心、高科技鑑識室與危機管理中心，成為全球法醫研究的重要基地。他在校任職超過50年，深受學生與校友愛戴，影響力橫跨半個世紀。

勉勵學子化不可能為可能

紐黑文大學校長弗雷德里克森（Jens Frederiksen）讚揚，李昌鈺對大學、法醫科學及執法領域的貢獻卓著且無可比擬。李博士曾多次在畢業典禮演講，鼓勵學子以正向思考面對挑戰，他生前最重要的座右銘就是「讓不可能成為可能」，勉勵年輕人只要堅持並相信，就沒有無法克服的障礙。