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社會 社會焦點 保障人權

詐欺犯判9年關2年就崩潰　求情「入監才知辛苦」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子因涉犯詐欺案件，被法院判處有期徒刑9年，但入監服刑僅2年，他便向法院提出抗告，希望獲得減刑的機會，「入監執行後才知道是如此辛苦」。不過，台南高分院法官認為原審裁量並無不當，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

監獄、囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲楊男聲稱入監之後才知道辛苦。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

楊男在判決書中主張，他之前是罰金累犯，本案是第一次入監執行，「入監執行後才知道是如此辛苦」，而且詐欺犯非常難申請假釋，也不能當服務員，除了法院刑責之外，在監所內還有更強的另加罰責，他已經知錯了。

楊男聲稱，他已經執行2年，每天都會寫心經、唸心經迴向給受害者，並發願未來出去一定會每個月做善事，也會分期償還受害者的損失，不會再做這些害人害己的事情，所以希望法官能酌情減刑，讓他早日回歸社會，彌補過錯。

不過，台南高分院法官認為，原審記載，楊男涉犯詐欺案，總計有13例判決、犯24罪，各判決應執行刑期合計為12年10個月，且前已經二次定執行刑，本案再定應執行刑期為9年，已經大幅折讓超過三分之一。

法官表示，原審裁量符合比例原則、公平正義原則、法律秩序理念及法律規範目的，也有給予楊男陳述意見的機會，經查核並無量刑過重或濫用裁量權等違法或不當之處，最終認定楊男的抗告為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

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