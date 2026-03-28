避開國會限制！　川普：對伊朗是「軍事衝突」不是戰爭

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）27日在佛州邁阿密舉行的「未來投資倡議」（FII）峰會上發表演說。針對目前對伊朗採取的行動，川普特別強調，他將此定調為「軍事衝突」而非「戰爭」背後有明確的法律原因。他也透露，美軍目前在伊朗仍有超過3500個目標待打擊，並放話這場衝突必須完成。

避開國會授權 川普：這是「軍事衝突」非戰爭

川普在演說中指出，他對於伊朗局勢的用詞十分講究，「他們稱之為戰爭，但我稱之為軍事衝突，這是有法律原因的。」儘管川普過去曾多次使用「戰爭」一詞來描述現況，但此次表態顯然是為了應對法律要求的限制，即總統在發動戰爭前必須尋求國會授權。

根據1973年通過的《戰爭權力法》（War Powers Resolution），為了落實憲法起草人的意圖，確保國會與總統能共同判斷是否派兵進入敵對行動，總統在向國會通報軍事行動後，除非國會正式宣戰或授權使用武力，否則必須在60天內撤離部隊。

川普先前曾表示，伊朗行動可在5週內結束，這剛好落在60天期限內；然而，這次對伊朗的行動，已成為美國歷史上未經國會授權下最廣泛的軍事行動。

還有3554個目標 川普嗆伊朗「不再強大」

除了法律定調，川普也對軍事進度展現強硬態度。他透露美軍在伊朗仍有「另外3554個」目標待命中，「這很快就會完成。」

川普更進一步嘲諷，伊朗曾經是一個強大的國家，但「它現在不再強大了」，並自豪地表示，「他們（伊朗）從未見過像這樣的情況。」

勝券在握卻「尚未結束」 怒轟：只有假新聞想繼續

儘管川普在談話中宣稱對伊朗的戰爭「已經贏了」，但他隨後又語帶保留地表示，這場衝突尚未畫下句點。川普在峰會上直言，「它還沒結束。我不是說已經算結束了，它就是還沒結束，這必須被完成。」

事實上，川普過去已多次宣稱取得勝利，24日在白宮橢圓形辦公室受訪時，他也曾對媒體表達不滿，「你們知道的，我不喜歡這樣說——但我們已經贏了，因為這場戰爭已經勝利，唯一想讓它繼續下去的就是那些假新聞。」