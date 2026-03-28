又是口誤？　川普竟稱荷莫茲為「川普海峽」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在佛州出席「未來投資倡議優先峰會」時，在演說中一度將戰略要地「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）改稱為「川普海峽」（Strait of Trump），隨後更自嘲，他的字典裡沒有意外。

自嘲：假新聞會說我說錯

根據CNN報導，川普在演說中表示，「他們必須開放那裡，他們必須開放『川普海峽』。我是指荷莫茲海峽（Hormuz）。」

意識到講錯名字的川普隨即向在場聽眾致歉，但他不改幽默本色，調侃地說，「抱歉，我真的很抱歉，這錯誤真是太糟糕了。假新聞（Fake news）一定會說『他又不小心說錯話了』。不，我字典裡沒有意外，沒幾次啦。」

PRESIDENT TRUMP jokes: “They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz.”



“The fake news will say, 'He accidentally said.' No, there’s no accident with me, not too many." pic.twitter.com/BljAASG849 — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

狠嗆伊朗求著要簽約 放行油輪彌補失言

川普在27日的談話中進一步透露，雖然伊朗方面先前否認參與談判，但實際上「他們正在談判，他們正求著要達成協議、求著要簽約」。川普直言，事實證明他是對的，而伊朗在兩天後也承認了。

川普更宣稱，伊朗為了「彌補他們的失言」，已經允許多艘油輪通過荷莫茲海峽，「他們說要放行8船的石油，接著居然還說要再加碼2船。」

目前美國與伊朗的戰爭仍持續進行，荷莫茲海峽實質封鎖已將近四週。由於這條水道是全球石油運輸的核心命脈，長期的封閉已讓全球石油市場陷入混鎖與不安。