哥離世才知有「嫂嫂」　弟24年從未見過！獲判婚姻無效

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿強（化名）2024年間離世，弟弟處理相關後續事宜時，驚見哥哥居然與小美（化名）登記結婚長達24年，但親朋好友全都不知情，於是決定向法院提告確認婚姻無效。法官日前審理之後，認定阿強和小美之間沒有結婚真意，最終裁定兩人的婚姻關係不存在。

▲弟弟在哥哥阿強過世之後，才知道有「嫂嫂」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強的弟弟在判決書中主張，哥哥2024年間因病離世，他這才知道，哥哥居然在2000年間與小美登記結婚，但兩人結婚沒有公開儀式，也沒有宴請賓客，親朋好友都不知情，就連哥哥過世時的治喪訃文也沒有記載小美，他懷疑兩人並無結婚真意，於是決定向法院提告確認婚姻無效。

而小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，如果阿強和小美有結婚真意，應當會告知親友，並在台灣舉辦婚宴，根本沒有必要向親友隱瞞，而且阿強過世的治喪訃文的確沒有記載小美，就連當地里長也從未聽說阿強結婚的事情，這顯然與常理有違。

法官指出，經查詢小美的入出境資料，發現她在結婚大約3個月之後，曾申請來台探親，結果在台灣停留4個月，就因為被警方查獲從事非法工作，而被遣返出境，後來再也沒有來過台灣，就連阿強過世，她也沒有申請來台奔喪。

法官表示，從現有證據看來，阿強的弟弟主張哥哥與小美之間沒有結婚真意，也未曾同居共同經營婚姻生活，確實與事實相符，最終裁定阿強與小美之間的婚姻關係不存在，全案仍可上訴。