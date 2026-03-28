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傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡！　內幕曝光

▲▼美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

外媒最新消息指出，川普政府正私下向盟友釋放訊號，強調目前並無立即對伊朗發動地面入侵的計畫。儘管五角大廈已部署數千名精銳部隊前往前線，但美方此舉更多是為了製造「戰略模糊」，並確保總統在面對突發狀況時擁有最大的選擇權。

增兵7000人引發入侵聯想　知情人士：川普仍隨時可能變心

根據《彭博》報導，多位要求匿名的知情人士透露，川普政府正試圖平息盟友對於「全面開戰」的憂慮。

雖然美軍近期大動作調派約5000名海軍陸戰隊遠征支隊成員，以及陸軍第82空降師約2000名官兵前往中東，引發外界揣測美軍是否準備奪取伊朗關鍵油港哈爾克島（Kharg Island）或佔領荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸，但消息來源強調，目前的兵力部署並非為了大規模地面戰。

不過，消息人士也謹慎提醒，相關計畫仍具高度變數，以川普難以預測的性格，他隨時可能改變心意或直接下令攻擊。目前這些部隊的主要任務包括協助撤離美國公民（撤僑），同時透過這種不確定的軍事存在，讓伊朗摸不清美方的真實意圖。

盧比歐：不靠地面部隊也能贏　部署是為了「最大選擇權」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日受訪時也口徑一致地表示，美國有能力在不動用地面部隊的情況下，達成對伊朗的戰略目標，「總統必須為多種突發情況做好準備，我們始終會準備好，讓總統掌握最大的選擇空間，以及在情勢變化時調整策略的能力。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）針對「美軍增派1萬兵力」的報導則回應，相關公告將由戰爭部發布，並強調川普桌上「始終握有所有軍事選項」。一名白宮官員更私下放話，如果伊朗拒絕達成協議，將會面臨前所未有的沈重打擊。

戰爭期限設在4至6週　地面戰恐拉長戰線

事實上，軍事專家分析，若要發動如2003年伊拉克戰爭規模的入侵，美軍至少需要超過15萬名士兵，而目前的兵力規模遠不足以支撐。此外，川普為這場潛在衝突設定的期限僅為4到6週，若發動地面進攻，作戰時間勢必會大幅延長，這與川普希望「快打快勝」的邏輯不符。

川普26日已延後了要求伊朗重啟荷莫茲海峽的期限，否則將對其電力基礎設施發動攻擊。此舉暫時平息了外界對美軍即將升級行動的猜測。此前，美軍與以色列已在2月28日發動過一波針對核設施的空襲。

美方曾有「聲東擊西」紀錄　外交談判恐只是煙霧彈

儘管目前釋出暫無地面戰的消息，但川普政府過去曾有「說一套做一套」的紀錄。2025年時，即便雙方承諾繼續談判，且川普一再宣稱伊朗想要達成協議，他仍下令空襲伊朗核設施。

目前，美國與以色列雖然同意針對核計畫展開新一輪會談，但軍事行動並未停歇。盧比歐日前在法國與七大工業國集團（G7）代表會面時，仍積極尋求歐洲盟友支持確保海峽安全，並宣稱這場戰爭「幾週內就會結束」，展現出極強硬的高壓姿態。

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