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李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆

▲▼李昌鈺辭世，享壽87歲。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲李昌鈺辭世，享壽87歲。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

國際知名鑑識專家、「華人神探」李昌鈺博士辭世、享壽87歲。他影響美國鑑識體系深遠，曾參與美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查、返台鑑識劉邦友血案等懸案，他將台灣的偵查方式推向科學辦案、影響深遠，不過當時他針對懸案未破也感嘆「現場保護不周導致證物流失」。

出庭作證逾千次　參與辛普森案與319槍擊案等大案
李昌鈺職業生涯跨及全球，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，在參與調查並出庭各類刑民事案件上千次，包括著名的辛普森案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪總統遇刺事件。李昌鈺過去曾數度回台灣協助幾件重大刑案的鑑識，包括桃園縣長劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、三一九槍擊案、蘇建和案等。其中劉邦友血案、彭婉如命案至今仍為懸案。

▲▼刑事鑑識學專家李昌鈺。（圖／記者潘永鴻攝）

▲刑事鑑識學專家李昌鈺。（圖／ETtoday資料照）

當時李昌鈺博士就曾針對劉邦友血案、彭婉如命案未能破案，感嘆現場保護不周導致證物流失，但也提供新式比對建議。李昌鈺在「白曉燕命案」則促使跨轄區物證追蹤的精進，強調「讓證據說話」，也推動台灣從傳統偵查轉向科學辦案，至今仍具深遠影響。

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