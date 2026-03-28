快訊／台北南港凌晨死亡火警！　2人成焦屍

▲南港研究院路四段死亡火警。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

台北市南港區研究院路四段21巷一處鐵皮工廠，今（28日）凌晨發生火警，現場全面燃燒，並在現場發現2焦屍，詳細事發原因待查。

消防單位於今天凌晨2時07分接獲通報，緊急派遣39輛消防車、4輛救護車、1架救災機器人及1架無人機，共112名人員前往救援。火勢於凌晨4時41分撲滅，消防人員進入內部搜索時發現2具焦屍，身份尚無法辨認，燃燒面積約400平方公尺。起火原因目前仍待調查。