29歲女模遭殺　下葬4個月被「盜墓斬首」

▲義大利29歲模特兒帕梅拉（Pamela Genini）。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

義大利29歲模特兒帕梅拉（Pamela Genini）去年遭前男友殘忍殺害，遺體暫時安置於貝加莫省公墓。近日家屬欲將其移往新落成的家族教堂時，驚覺棺木曾遭人強行開啟，且帕梅拉的頭顱已遭不明人士斬下盜走。

這起駭人聽聞的盜屍案發生在斯特羅扎公墓（Strozza Cemetery）。搬運工人在儀式過程中發現棺蓋並未對齊，察覺異狀後立即報警。在警方見證下開棺，赫然發現死者遺體已不完整，現場氣氛瞬間陷入驚恐。

遭前男友狂捅24刀 名模死狀悽慘

帕梅拉生前與52歲前男友詹盧卡（Gianluca Soncin）交往一年，去年10月因男方要求復合遭拒，竟在女方住所持刀攻擊。帕梅拉雖衝向陽台大聲呼救，但最後仍身中24刀慘死，目擊者眾多，兇嫌隨後依預謀殺人罪起訴。

為了讓帕梅拉入土為安，家屬花費4個月趕工興建家族教堂。原以為能讓受難的親人好好安息，沒想到在準備遷移遺體的最後一刻，竟發現遺體遭到二度毀傷。這起惡意破壞案件再度重創家屬心靈，引發社會公憤。

警研判集體犯案 案發時間應在近期

警方初步勘查現場研判，由於搬動棺木並進行分屍程序極為費力，推測現場至少有三至四人合力犯案。嫌犯在割下頭顱後，刻意重新蓋上棺蓋並放回壁龕，試圖掩蓋行徑，且從跡象顯示案發時間應該就在不久之前。

目前當地檢警已針對這起離奇的盜頭案展開大規模調查，並全面封鎖公墓現場蒐證。家屬對於帕梅拉死後仍無法安息感到崩潰，警方則承諾將全力緝凶，釐清嫌犯盜走頭顱的動機，是否涉及特定信仰儀式或私人恩怨。