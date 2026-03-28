日本最美星巴克店員畢業！　道別文吸5207萬瀏覽留言吵翻

記者黃翊婷／綜合報導

有日本星巴克最美店員之稱的演員安井南，日前在社群平台上宣布「畢業」，決定離開兼職的星巴克，消息一出竟吸引5207.5萬人次瀏覽，甚至掀起日本網友正反意見論戰。一派人認為只是辭去兼職工作，沒必要說成畢業；另一派人則送上祝福，希望安井南能順利展開新生活，不必理會網路上的酸言酸語。

▲安井南宣布從星巴克「畢業」。（圖／翻攝自X／@yasaiminami，下同。）

安井南外型可愛甜美，有日本星巴克最美店員之稱，還曾在2024年獲得「日本水天使小姐」稱號，而且她自幼學習武術，精通空手道、劍道，也十分擅長使用雙截棍（又稱雙節棍），是美貌與實力兼具的新星。

▲安井南外型甜美可愛，個性也很活潑。

安井南本月22日在X平台上發文，表示自己從兼職的星巴克「畢業」了，她從高三開始在那裡工作，學到了很多東西，過程中也有遇到挫折，但都一一克服了，很感謝有過這一段成長經歷，「我畢業啦！」

▼▲安井南自幼習武，曾被封為日本星巴克最美店員。（圖／翻攝IG／yasaiminami）

然而，該篇文章公開之後，吸引高達5207.5萬人次瀏覽，留言區也相當兩極。一派人嘲諷安井南，「兼職這種小事都能『畢業』，這難道是一種潮流嗎」、「畢業是什麼？不就是辭職嗎」、「妳真的想炫耀自己曾在星巴克工作過嗎？這很奇怪」。

另一派網友則送上祝福與鼓勵，希望安井南能順利展開新生活，「恭喜畢業，我以前也在星巴克工作，在那裡學到了很多」、「不要在這場網路風暴中認輸」。

除了辭去兼職工作之外，安井南也已從大學畢業，日前她還在X帳號分享自己在節目「突撃クリラン調査隊」中的影片片段，心情似乎並未受到網路輿論影響。