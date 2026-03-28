星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

▲安井南（Minami Yasui）。（圖／翻攝IG／yasaiminami，下同）

記者葉國吏／綜合報導

被日本網友譽為「星巴克最美店員」的女演員安井南（Minami Yasui），日前在社群X宣布結束長達5年的兼職生涯。消息吸引超過5200萬人次瀏覽，評價兩極。

今年2 歲的安井南除了是演員，更是精通雙節棍、劍道、空手道與螳螂拳的武術正妹。她於2024年參加選美賽事，成功奪下「日本水天使小姐」后冠，高人氣外型讓她在星巴克打工的消息備受矚目。

從高三兼職到大學畢業 感嘆學到很多

安井南發文透露，自己從高三開始進入星巴克（Starbucks）打工，初期維持每週上班3天。隨後因演藝事業轉趨繁忙，仍堅持每週至少排班1天，直到今年大學畢業，才同步決定從打工崗位「畢業」離開。

她表示這段打工經歷讓自己獲益良多，期間雖曾遭遇不少麻煩與挑戰，但最終仍達成了設定的目標。她感性向大家道謝，強調這5 的磨練對人生意義重大，也象徵人生進入下一個新階段。

酸民質疑一週只上一天 離職不需炫耀

然而這篇貼文卻引發部分日本網友不滿，質疑聲音此起彼落。有網友酸言冷語表示，「本來就只每週上一天班而已，有什麼好拿出來說的？」、「把離職說成畢業真的很煩人」、「在星巴克工作有什麼了不起？跟便利商店有什麼不同？」