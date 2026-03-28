2中國貨輪被擋在荷莫茲海峽　原油價漲破110美元

▲荷莫茲海峽局勢仍不穩。（圖／視覺中國）



記者葉國吏／綜合報導

兩艘隸屬中國遠洋運輸集團（COSCO）的大型貨櫃輪，近日試圖穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到攔阻，引起關注。消息傳出導致國際原油價格上漲，每桶已經來到111美元。

美國財經媒體 CNBC 報導，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，導致國際油價顯著走高。兩艘隸屬中國遠洋運輸集團（COSCO）的大型貨櫃輪近日試圖穿越該海峽時遭到攔阻，顯示當地局勢仍高度不穩定。

受此消息影響，5月交割的布蘭特原油期貨價格上漲2.82%，每桶報111.06美元；而美國西德州中級原油（WTI）期貨也同步上漲2.68%，來到每桶97.01美元，反映市場對中東能源運輸中斷的擔憂。

▲懸掛賴比瑞亞國旗的「神龍號」（Shenlong Suezmax）油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／達志影像／美聯社）

中方貨輪被迫折返 伊朗盟友身分失靈

根據船舶追蹤公司 MarineTraffic 資料顯示，中遠集團旗下兩艘超大型貨櫃船原計畫穿越海峽，最終被迫調頭。值得注意的是，中國向來被視為伊朗盟友，德黑蘭先前曾宣稱友好國家船隻可自由通行，如今連中資船隻都受阻。

這是自2月28日戰爭爆發以來，首度有大型貨櫃船嘗試挑戰該航道。身為全球第 4 大航運公司的中遠集團，事後在社群媒體坦言局勢瞬息萬變。此次事件證明，即便具備友好國家背景，在軍事封鎖下仍難保航行權益。