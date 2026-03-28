李昌鈺87歲辭世　「台灣史上最年輕警長」曾查甘迺迪遇刺、319槍擊

▲知名刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

國際知名鑑識專家、被譽為「華人神探」的鑑識泰斗李昌鈺博士，27日於內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。他影響美國鑑識體系深遠，曾參與美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查、來台鑑識台灣319槍擊案「兩顆子彈」，職業生涯橫跨全球。

隨母來台投考警校 曾成台灣最年輕警長

李昌鈺1938年出生於中華民國江蘇省南通市一個富裕的鹽商家庭，1949年後隨母親遷台，父親則在太平輪沉沒事件中遇難，自此家道中落，因而投考公費的警校，就讀中央警官學校。1960年，他取得法學學士學位，服務於台北市府警察局，同年晉升警長，成為台灣史上「最年輕警長」。

赴美深造一路攻讀博士 創立李昌鈺法醫學研究所

1964年，李昌鈺赴美留學，1972年在紐約市立大學約翰．傑伊學院刑事科學系取得學士學位，後又取得生物化學及分子化學碩士學位、博士學位。

1975年，李昌鈺在紐黑文大學擔任全職教授，創立法醫科學課程，一步步從僅有簡單設備的小型教室，發展成國際知名、跨領域的頂尖學術單位，設立「李昌鈺法醫學研究所」。

另外，李昌鈺還曾擔任康乃狄克州公共安全委員、康乃狄克州法醫實驗室主任，和1979年至2000年的首席犯罪學專家，並於1998年至2000年擔任公共安全廳廳長及州警總監，深刻影響美國鑑識體系。

▲國際神探李昌鈺（中）與妻子蔣霞萍（左）、姊姊（右）。（圖／資料照）

出庭作證逾千次 參與辛普森案與319槍擊案等大案

李昌鈺職業生涯跨及全球，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，在參與調查並出庭各類刑民事案件上千次，包括著名的辛普森案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪總統遇刺事件、911事件鑑識工作，以及台灣總統大選319槍擊案的「兩顆子彈」等。

家屬遵遺願不辦公開追思 盼外界以分享與傳承紀念

如今李昌鈺逝世，家屬透露其生前個性低調，遺願是不舉辦公開追思儀式，只盼望外界分享回憶照片、傳承並鼓勵他創立的鑑識機構和教育事業，以此來紀念他，將他的精神延續至下一代。