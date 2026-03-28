　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

▲▼國際神探李昌鈺、女主角蔡淑臻。《鑑識英雄II》回歸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李昌鈺。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

被譽為「華人神探」的世界知名法醫鑑識專家李昌鈺博士，27日於內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。

李昌鈺於1975年加入紐黑文大學（University of New Haven），手創國際頂尖的法醫科學課程。他在1998年創立鑑識科學研究所，並於2010年啟用高科技實驗室，對美國鑑識體系發展影響深遠。

李昌鈺的專業足跡遍及全球46國，曾與600個執法機構合作，出庭作證逾千次。他參與過無數重大案件，包含備受矚目的辛普森案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪總統遇刺重啟調查，以及台灣319槍擊案與911事件鑑識。

▲▼國際神探李昌鈺、女主角蔡淑臻。《鑑識英雄II》回歸。（圖／記者屠惠剛攝）

心理年齡僅 20 歲　生前低調不辦追思
李昌鈺對生命充滿熱情，去年在演講中曾笑稱自己心理年齡僅20、30 歲，看到新奇玩具時更像青少年。他一生著作等身，出版超過40本書籍，並獲頒30項榮譽學位，長年將演講收入捐出回饋社會，展現謙遜胸懷。

校方對於李昌鈺的離世深感哀悼，校長弗雷德里克森表示其貢獻無與倫比，影響力將延續於無數後輩。李昌鈺生前維持一貫低調作風，表示不舉行公開追思儀式，將這份專業與謙卑的精神，留在所有受教於他的學生心中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆
87歲李昌鈺辭世！曾透露「除眼睛外」全都器捐　原因曝光
神探李昌鈺87歲辭世！生前拍過台劇《鑑識英雄》同框蔡淑臻
快訊／伊朗襲沙烏地空軍基地！　至少10美軍受傷
87歲李昌鈺辭世　臨終前西來寺法師曾去祈福
26歲職能治療師疑「拒復合」遭砍死！親友聽噩耗崩潰
今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

87歲李昌鈺辭世！曾透露「除眼睛外」全都器捐　原因曝光

李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆

快訊／台北南港凌晨死亡火警！　2人成焦屍

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

台中公車深夜「衝破護欄墜邊坡」！整輛車傾斜卡樹叢...2人傷送醫

26歲職能治療師疑「拒復合」遭砍死！親友聽噩耗崩潰不捨

台中男雙刀砍死前女友！路人上前阻擋「臉中刀送醫」

快訊／抓到了！大寮河堤路2天9起連環雜草火警　縱火嫌落網

蔡正元入監首日菜單曝光！藥燉排骨＋雞心上桌　明早餐還有甜納豆

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中街頭殺人監視器

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

87歲李昌鈺辭世！曾透露「除眼睛外」全都器捐　原因曝光

李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆

快訊／台北南港凌晨死亡火警！　2人成焦屍

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

台中公車深夜「衝破護欄墜邊坡」！整輛車傾斜卡樹叢...2人傷送醫

26歲職能治療師疑「拒復合」遭砍死！親友聽噩耗崩潰不捨

台中男雙刀砍死前女友！路人上前阻擋「臉中刀送醫」

快訊／抓到了！大寮河堤路2天9起連環雜草火警　縱火嫌落網

蔡正元入監首日菜單曝光！藥燉排骨＋雞心上桌　明早餐還有甜納豆

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台鐵電車線故障「全天延誤破2萬分鐘」　今首班車起正常行車

男子穿超單薄「突衝入海中」　身份曝光...竟是男團隊長

柯文哲重刑逼出更緊密藍白合　被束縛的民眾黨如何繼續壯大？

3月28日星座運勢／魔羯回味美好歡笑　雙子勇敢承擔責任

大谷翔平二刀流也打第1棒！羅伯斯揭密道奇打線策略

87歲李昌鈺辭世！曾透露「除眼睛外」全都器捐　原因曝光

又是口誤？　川普竟稱荷莫茲為「川普海峽」

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

賈吉挑戰ABS成功轟本季首轟！聯手史坦頓開砲　洋基開季2連勝

李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆

【籌到錢了！】應曉薇律師現身辦保　女兒四處奔走「借到3千萬」

社會熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

台中女街頭遭揮砍！送醫搶救不治

台中公車整輛衝進樹叢　2人受傷送醫

台中獸父亂倫親生女兒！鬼扯「她自願當小三」　下場曝光

快訊／台北南港凌晨死亡火警！　2人成焦屍

馬偕前醫師性侵學妹　更一審改判4年半

蔡正元服刑首餐揭曉　中午油飯＋晚餐藥燉排骨

塑膠袋之亂疑囤貨黑手　法務部出手：查到就辦

大寮9起連環雜草火警　縱火嫌抓到了！

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

更多熱門

相關新聞

李昌鈺辭世　曾調查甘迺迪遇刺、台灣兩顆子彈

李昌鈺辭世　曾調查甘迺迪遇刺、台灣兩顆子彈

國際知名鑑識專家、被譽為「華人神探」的鑑識泰斗李昌鈺博士，27日於內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。一雙兒女也發表聯合聲明，追憶父親追求科學真相的一生，並感謝各界長期以來的支持。

李昌鈺捲入！2男冤獄30年　康州付8億和解

李昌鈺捲入！2男冤獄30年　康州付8億和解

李昌鈺博士現身雲林演講學思歷程

李昌鈺博士現身雲林演講學思歷程

李昌鈺回應了　長文反駁血毛巾爭議

李昌鈺回應了　長文反駁血毛巾爭議

李昌鈺捏造證據　法官揭關鍵：自家人也不挺

李昌鈺捏造證據　法官揭關鍵：自家人也不挺

關鍵字：

李昌鈺

讀者迴響

熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

即／今彩539頭獎開出3注！

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

老公外遇！妻心碎逼結紮「求醫加速排空」：沒生小孩就好

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面