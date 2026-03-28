快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

▲李昌鈺。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導

被譽為「華人神探」的世界知名法醫鑑識專家李昌鈺博士，27日於內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。

李昌鈺於1975年加入紐黑文大學（University of New Haven），手創國際頂尖的法醫科學課程。他在1998年創立鑑識科學研究所，並於2010年啟用高科技實驗室，對美國鑑識體系發展影響深遠。

李昌鈺的專業足跡遍及全球46國，曾與600個執法機構合作，出庭作證逾千次。他參與過無數重大案件，包含備受矚目的辛普森案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪總統遇刺重啟調查，以及台灣319槍擊案與911事件鑑識。

心理年齡僅 20 歲 生前低調不辦追思

李昌鈺對生命充滿熱情，去年在演講中曾笑稱自己心理年齡僅20、30 歲，看到新奇玩具時更像青少年。他一生著作等身，出版超過40本書籍，並獲頒30項榮譽學位，長年將演講收入捐出回饋社會，展現謙遜胸懷。

校方對於李昌鈺的離世深感哀悼，校長弗雷德里克森表示其貢獻無與倫比，影響力將延續於無數後輩。李昌鈺生前維持一貫低調作風，表示不舉行公開追思儀式，將這份專業與謙卑的精神，留在所有受教於他的學生心中。