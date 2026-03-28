快訊／老虎伍茲酒駕肇事翻車！　拒毒品檢測被逮

▲高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）翻車被逮。（圖／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，馬丁縣警長辦公室證實，伍茲因涉嫌酒後駕車遭逮捕起訴。雖然現場檢測無酒精反應，但他拒絕接受尿液毒藥物篩檢。

根據《ABC》報導，事故發生在27日下午2點前，地點位於南灘路（South Beach Road） 280 號路段。當時一輛拖著高壓清洗拖車的卡車正準備轉彎，伍茲駕駛路虎（Land Rover）從後方高速駛來，試圖超越時剮蹭拖車導致車輛側翻。

翻車滑行後自行脫困 伍茲神智不清

警方調查指出，撞擊後SUV沿路面滑行一段距離才停止，伍茲隨後從副駕駛側自行脫困。所幸這起事故並未造成伍茲或卡車司機受傷，但警長辦公室表示，伍茲在車禍現場表現出明顯神智不清的跡象。

▲老虎伍茲（Tiger Woods）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管酒精測試數值為零，但辦公室認為伍茲的駕駛能力受損可能是藥物所致。由於他拒絕提供尿液樣本進行毒品檢測，目前除了酒駕造成財產損失外，還被加控一項拒絕接受合法測試罪名，兩項皆為輕罪。

狹窄雙車道高速超車 美國總統深表哀悼

調查人員直言，若當時有對向來車，後果將不堪設想。根據當地法律，伍茲須在監獄關押至少八小時，預計週五晚間才能獲釋。

美國總統川普（Donald Trump）在邁阿密記者會上表示感到非常難過。他稱伍茲是自己的密友，是一名優秀的男性，但也坦言伍茲近期確實遇到了一些困難，對於發生這起意外感到十分遺憾。