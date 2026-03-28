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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

京華城案僅2人認罪　彭振聲、邵琇珮均獲緩刑3年

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城違法容積獎勵等4案，一審被判刑17年、褫奪公權6年，掀起各界熱議。而在京華城案中，唯二認罪的分別為台北市前副市長彭振聲、都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮，彭被判刑2年、褫奪公權3年，緩刑3年；邵則被判刑1年3個月，緩刑3年。

▲▼台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲彭振聲。（資料照／記者黃哲民攝）

彭振聲始終認罪　一審獲緩刑

彭振聲堪稱是「最悲情被告」，他在偵查期間被收押4個月，起訴交保500萬元，始終承認犯下圖利罪，卻屢被柯文哲質疑「自認沒違法，為何認罪？」審理期間更接連遭逢喪妻與喪母打擊，一度崩潰泣訴「家破人亡」、「我不再有顧慮了」。台北地院26日宣判，並依圖利罪判處彭振聲有期徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑3年。

▲▼京華城案已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮，今（3日）第2度到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲邵琇珮。（資料照／記者黃哲民攝）

邵琇珮認罪　檢審酌犯後態度良好

邵琇珮則被控涉犯圖利罪，但檢方審酌她犯後態度良好，而且在偵查中自白犯罪，適用《證人保護法》減刑，原本求刑5年，依法遞減至1年3個月，並建請宣告緩刑2年。台北地院26日判處邵琇珮有期徒刑1年3個月，緩刑3年。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲在法院宣判後的記者會上，質疑司法不公。（資料照／記者黃克翔攝）

柯文哲遭判刑17年　民眾黨將上凱道

柯文哲的部分，他因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、政治獻金專戶申報不實案，遭檢方以4罪起訴，一審被判處有期徒刑17年，褫奪公權6年。

判決結果公布後，引發柯文哲的支持者不滿。民眾黨已在27日前往北市中正一申請集會遊行，號召支持者29日「上凱道、討公道」，目前路權已經核准，但集會部分仍在審核中。

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