陳致中不叫爸爸　陳水扁曝真實父子關係：一定很多人不信

記者黃翊婷／綜合報導

前總統蔡英文近期在Threads上非常活躍，帶起不少話題。前總統陳水扁也開通了Threads，並積極與網友互動，昨日（27日）他還透露，兒子陳致中稱呼他不是叫爸爸，而是跟媽媽一樣叫他water，這樣稱兄道弟的父子關係，已經成為他的生活日常。

▲圖片由左至右分別為陳水扁、吳淑珍、陳致中。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

有網友27日在Threads上發文表示，陳水扁與兒子陳致中褪去政治光環之後，在網路上的互動中自然流露出日常情感，就像大家和父母鬥嘴一樣，平凡卻深刻。

沒想到文章公開之後，陳水扁親自留言表示，他和陳致中的父子關係，說出來一定很多人不相信，因為陳致中稱呼他不是叫爸爸，而是跟媽媽一樣叫他water，「這樣稱兄道弟的父子關係，阿扁不但不以為意，並已成為生活的日常。」

此外，由於先前陳水扁的Threads帳號沒有藍勾勾認證，陳致中27日發文表示，已經幫忙申請好藍勾勾了，希望父親不要再唸他。陳水扁也回覆道，「父不教，子之過？有事兒子服其勞。感謝致中啦！不會再唸你了！」

▼陳水扁與陳致中在Threads上留言互動。（圖／翻攝自Threads／@chenshuibian88）