清明連假壞天氣！　2波鋒面「下週春雨」連7天

▲下週連兩波鋒面來襲，雨會一直下到清明連假結束。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

下週連兩波鋒面來襲，下週二起會一直下雨到下下週一（4月6日）；明天東北季風減弱全台熱如夏。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(28)日鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率。北台偏涼、中南部白天仍偏熱。各地區氣溫如下：北部17至24度、中部18至30度、南部19至33度、東部18至29度。明日、下週一(29、30日)各地恢復晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；明日氣溫升、下週一各地「晴熱如夏」。

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▲26日(左圖)及27日(右圖)20時歐洲模式(ECMWF)，分別模擬下週四(2日)20時6小時累積雨量圖顯示，鋒面雨帶上強對流持續調整，對台灣陸地的影響，又再改變。（圖／洩天機教室）

下週二(31日)鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨，下週三(1日)仍受鋒面影響，降雨範圍略擴大至中部；氣溫漸降，北台轉涼。下週四至下下週日(2至5日)鋒面在台灣附近徘徊、期間偶有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅。

鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也是有時強時弱。而模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整、且各國模式並不一致，顯示模擬仍有變化、需持續觀察，莫急下定論。最新模式模擬顯示，下下週一(6日)鋒面遠離、天氣好轉。