　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿：伊朗沒回應停戰提案　兩週內完成目標

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普政府的國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，伊朗雖然尚未正式回應終戰提案，但已釋出願意對話的訊息。美方對伊朗戰爭目標預計在未來兩週內完成，屆時伊朗實力將大幅削弱。

盧比歐是在巴黎出席七大工業國集團會議後受訪，他強調目前已與伊朗體系建立訊息往來，顯示對方正針對特定議題表達外交興趣。即便目前不確定伊朗政府殘存多少權力，但美方已明確掌握對方談判意向。

戰爭兩週內收尾　伊朗實力將重挫
針對美伊戰事進度，盧比歐語氣堅定表示，無論美軍最終是否派遣地面部隊進入，華府設定的戰爭目標都預計在未來兩週內執行完畢。他認為隨著美方行動結束，伊朗的整體國防實力將跌至近期新低點。

這場軍事行動的收束感日益強烈，美方除了評估軍事打擊成效，也同步觀察伊朗內部的反應。盧比歐指出，接下來幾週是關鍵轉折點，美軍的行動將確保伊朗不再具備威脅區域穩定的能力，徹底改變當地局勢。

反對荷莫茲海峽收費　G7 盟友共識高
此外，盧比歐也針對國際航運安全提出警告，直指伊朗威脅對通過荷莫茲海峽的船隻收取「通行費」是完全非法的行為。這種勒索手段不僅不可接受，更會對全球貿易與航行安全造成極高危險性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
極罕見！中遠貨輪闖荷莫茲海峽遭攔　大迴轉折返
拒復合...26歲職能治療師遭「金融男」當街砍死！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列襲擊伊朗！美股殺尾盤收黑近800點　台積電ADR反漲

美國務卿：伊朗沒回應停戰提案　兩週內完成目標

櫻花妹下海讚「台灣客大勝日男」！親揭賣春原因　竟是為了認同

澳德防長聯合發聲！點名台海關鍵　反對任何「改變現狀」

中遠貨櫃輪硬闖失敗！逼近荷莫茲突「大迴轉」　關鍵原因曝

荷莫茲海峽危機　「一大國」未出手...卻成潛在贏家

超震撼！傳伊朗百萬戰力整裝待發　美以「地面戰」恐一觸即發

班機延誤別只傻排隊！1招秒改票　網：快很多

威廉王子決心打破「備胎魔咒」！　防哈利悲劇重演

痛批前朝廢核是「巨大錯誤」！德國能源部長示警燃料危機

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中街頭殺人監視器

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

以色列襲擊伊朗！美股殺尾盤收黑近800點　台積電ADR反漲

美國務卿：伊朗沒回應停戰提案　兩週內完成目標

櫻花妹下海讚「台灣客大勝日男」！親揭賣春原因　竟是為了認同

澳德防長聯合發聲！點名台海關鍵　反對任何「改變現狀」

中遠貨櫃輪硬闖失敗！逼近荷莫茲突「大迴轉」　關鍵原因曝

荷莫茲海峽危機　「一大國」未出手...卻成潛在贏家

超震撼！傳伊朗百萬戰力整裝待發　美以「地面戰」恐一觸即發

班機延誤別只傻排隊！1招秒改票　網：快很多

威廉王子決心打破「備胎魔咒」！　防哈利悲劇重演

痛批前朝廢核是「巨大錯誤」！德國能源部長示警燃料危機

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝真實父子關係：一定很多人不信

以色列襲擊伊朗！美股殺尾盤收黑近800點　台積電ADR反漲

清明連假壞天氣！　2波鋒面「下週春雨」連7天

美國務卿：伊朗沒回應停戰提案　兩週內完成目標

今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

速霸陸將推「首款油電越野新車」！Wilderness Hybrid預告4／1登場

台中公車深夜「衝破護欄墜邊坡」！整輛車傾斜卡樹叢...2人傷送醫

櫻花妹下海讚「台灣客大勝日男」！親揭賣春原因　竟是為了認同

《葬送的芙莉蓮》黃金鄉篇製作確定　粉絲感動：一定要好好活下去

每天狂用漱口水「舌頭變褐色」！醫師一看搖頭：別再用刑了

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

國際熱門新聞

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

超震撼！傳伊朗百萬戰力整裝待發

外星異形？觸手破蛋而出　真相揭曉

荷莫茲海峽危機　一大國未出手卻成潛在贏家

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區

澳德防長關切台海　嗆片面改變現狀不行

威廉王子決心打破魔咒！防哈利悲劇重演

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

擁百萬粉絲！21歲絕色網美「眾目睽睽下墜橋」

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

教授告白女大生　遭全班圍毆

夫婦搬進飯店住！每年省下39萬元

更多熱門

相關新聞

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

美國總統唐納．川普（Donald Trump）今天指出，伊朗近期放行10艘油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），被視為在敏感談判中釋出善意，意在穩定關鍵航道，同時為相關協議營造較有利的互動氛圍。

快訊／川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施　期限到4月6日

快訊／川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施　期限到4月6日

漲價潮點火造紙類股！　華紙釀新一波調價領軍刷漲停

漲價潮點火造紙類股！　華紙釀新一波調價領軍刷漲停

美伊戰爭石化業原料短缺！　李四川：道路銑鋪、更新瀝青缺料　

美伊戰爭石化業原料短缺！　李四川：道路銑鋪、更新瀝青缺料　

荷姆茲海峽若關閉「台灣恐嚴重受創」　台積電也被影響

荷姆茲海峽若關閉「台灣恐嚴重受創」　台積電也被影響

關鍵字：

美伊戰爭

讀者迴響

熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

即／今彩539頭獎開出3注！

郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

老公外遇！妻心碎逼結紮「求醫加速排空」：沒生小孩就好

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

台鐵區間車最慘延誤310分鐘　明拚首班車恢復

周杰倫新專輯上線才3天「賣破4.6億元」

快訊／烏龍！國民黨空品「報告看反」砲轟綠營　緊急致歉認看錯了

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面