美國務卿：伊朗沒回應停戰提案　兩週內完成目標

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普政府的國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，伊朗雖然尚未正式回應終戰提案，但已釋出願意對話的訊息。美方對伊朗戰爭目標預計在未來兩週內完成，屆時伊朗實力將大幅削弱。

盧比歐是在巴黎出席七大工業國集團會議後受訪，他強調目前已與伊朗體系建立訊息往來，顯示對方正針對特定議題表達外交興趣。即便目前不確定伊朗政府殘存多少權力，但美方已明確掌握對方談判意向。

戰爭兩週內收尾 伊朗實力將重挫

針對美伊戰事進度，盧比歐語氣堅定表示，無論美軍最終是否派遣地面部隊進入，華府設定的戰爭目標都預計在未來兩週內執行完畢。他認為隨著美方行動結束，伊朗的整體國防實力將跌至近期新低點。

這場軍事行動的收束感日益強烈，美方除了評估軍事打擊成效，也同步觀察伊朗內部的反應。盧比歐指出，接下來幾週是關鍵轉折點，美軍的行動將確保伊朗不再具備威脅區域穩定的能力，徹底改變當地局勢。

反對荷莫茲海峽收費 G7 盟友共識高

此外，盧比歐也針對國際航運安全提出警告，直指伊朗威脅對通過荷莫茲海峽的船隻收取「通行費」是完全非法的行為。這種勒索手段不僅不可接受，更會對全球貿易與航行安全造成極高危險性。