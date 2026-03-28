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今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下週二起連兩波鋒面通過，可能會有雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天東北季風影響，基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，北台灣高溫25度，中南部熱如夏。下週二起連兩波鋒面通過，可能會有雷雨。

根據中央氣象署資料顯示，今天（28日）持續受東北季風影響，整體降雨趨緩，不過水氣仍多；北部、東半部為多雲偶有零星降雨，其中基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，尤其宜花地區可能有較大雨勢出現；中南部地區則為多雲到晴、可見陽光，僅午後山區有零星短暫陣雨。

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氣溫方面，北部及宜花高溫為23-25度，感受舒適偏涼，其他地區則為27-30度，感受上溫暖微熱，而各地低溫大約皆在19-22度之間。

3/29(日)、3/30(一) 東北季風減弱，環境轉偏南風，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫來到30度左右，感受溫暖悶熱，3/29午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，3/30午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，晚起鋒面接近，北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨。

▲▼雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象署）

▲今天東北季風影響，基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高。（圖／翻攝中央氣象署）

3/29-3/30低溫預測:北部及宜蘭19-20度，中南部、花東及澎湖21-23度，金門16-18度，馬祖13-15度；高溫預測:北部及宜花28-29度，中南部及台東30-33度，澎湖27度，金門23-25度，馬祖19-22度。

3/31(二)、4/1(三) 鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，請多加注意，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

4/2(四) 、4/3(五)另一鋒面接近，環境不穩定，需留意劇烈天氣現象；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

3/31-4/2低溫預測:北部及宜花17-19度，中南部、台東及澎湖20-22度，金門16-17度，馬祖12-13度；高溫預測:北部及宜花23-24度，中部及台東25-27度，南部28-31度，澎湖25-26度，金門22-23度，馬祖17度。

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