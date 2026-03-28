櫻花妹下海讚「台灣客大勝日男」！親揭賣春原因　竟是為了認同

▲日本女子自曝下海賣淫的原因。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

日本女性跨國接客現象引發關注，一名日籍賣淫女子受訪坦言，許多女孩為了供養牛郎不惜遠赴海外。她透露，日本女性普遍自我認同感不高，渴望被牛郎認可的執念極強，甚至曾為兌現「單月消費1500萬日圓（約新台幣300萬元）」的承諾而拼命工作。該女子更直言，日本客人的財力遠不及海外，若遇到台灣的土豪級客人，三個月就能賺進4億日圓。

渴望認可成執念 日本女性為供養牛郎瘋狂跨國

該名女子接受大陸博主「食貧道」訪問時表示，牛郎展現的善解人意滿足了日本女性被認可的需求。由於日本民族性不善表達，這種對認可的渴望演變成一種執念，而牛郎的善解人意、體貼正好滿足了這份需求，導致現在日本社會出現一種「瘋了」的氛圍。

▲日本女子自曝下海賣淫的原因。（圖／翻攝微博）



她分享自身經驗，曾為了與牛郎約好的一晚消費，每天拚命接客賺錢，甚至錢才賺到一半就先預付給對方，只為了維持這份花錢支持對方的關係。

台灣土豪財力驚人 櫻花妹接客首選已非日本

提及客戶素質，該女子感嘆日本的奇葩顧客與控制慾極強的客人相當多，且財力與海外有錢人完全沒法比。在日本工作即便遇到大客戶，頂多月收幾千萬日圓。但若轉往台灣，遇到頂尖土豪甚至能讓收入翻倍，三個月賺進4億日圓（約新台幣8,000萬元）已非傳聞。

因此，現在許多日本女孩都選擇跑去台灣接客，而這些跨國媒介往往是透過牛郎物色女孩，或與風俗業者之間的交情牽線。

▼日本女子自曝下海賣淫的原因。（圖／翻攝微博）



臉蛋決定海外身價 缺乏經紀公司靠山風險極大



雖然在海外接客「愈漂亮就愈能賺錢」，但背後隱藏的危機也不容小覷。該女子提醒，若沒有拍過成人片的知名度，或是缺乏大型經紀公司作為靠山，女孩在國外工作其實非常沒有保障。

雖然能靠臉吃飯，但伴隨而來的巨大風險可能隨時引爆。對於許多年輕女孩因牛郎介紹而踏上海外接客之路，她認為這種風氣雖盛，但安全問題仍是最大的隱憂。