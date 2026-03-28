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每天狂用漱口水「舌頭變褐色」！醫師一看搖頭：別再用刑了

▲▼ 選購漱口水搭配日常刷牙後使用，是注重口腔保健的現代人常見的保養方式。（圖／Shutterstock）

▲女患者每天大量使用漱口水，結果舌頭變灰褐色。（示意圖／Shutterstock）

記者柯振中／綜合報導

天天漱口卻讓舌頭變髒？小兒科醫師柳雱邁分享臨床案例，一名婦人因牙周病過度使用強效漱口水，一天高達五、六次，導致舌頭乳頭受損，出現厚重灰褐色苔狀物的「黑毛舌（Black hairy tongue）」。醫師指出，高濃度酒精或強氧化劑頻繁刺激會啟動自我防衛機制，使絲狀乳頭變長變粗，鎖住細菌色素與殘渣，形成如「焦黑森林」般的景象。

強效藥水破壞生態系　舌頭燒灼感是受損訊號

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口腔是一個微型的生態系，當民眾試圖用強效藥水將細菌趕盡殺絕時，往往也會殺掉維持平衡的友軍。柳雱邁表示，該名患者感受到的「舌頭燒灼感」，其實是受損黏膜發出的求救訊號。

過度殺菌的「焦土作戰」反而讓耐藥性強的菌叢大行其道，使原本該平整粉嫩的舌頭黏膜，被長過頭的乳頭掩蓋，進而編織出髒污。

▲帆布鞋,牙刷,牙膏,清潔,漱口,鞋子,潔牙,洗鞋。（圖／翻攝自pixabay）

▲女患者每天大量使用漱口水，舌頭變褐色。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

停止用刑回歸自然　多喝水靠唾液代謝黑森林

針對黑毛舌的治療，柳雱邁給出的建議相當簡單，便是立即停用強效漱口水，目前患者的舌頭需要休息而非消毒，改用最柔軟的刷毛、早晚輕輕拂過舌面，並大量飲水，讓天然的保護液「唾液」重新接管口腔環境，慢慢將黑色的苔狀物代謝掉，讓口腔菌叢恢復自然平衡。

乾淨不代表無菌　醫師提醒過度清潔適得其反

「過度的清潔有時候才是破壞健康的開始。」柳雱邁提醒，對抗牙周病需要專業治療，在家對著舌頭「用刑」反而會適得其反。

他呼籲15至30歲的年輕讀者，若發現舌頭出現異常顏色或不適感，千萬不要自行盲目找藥方或加強洗刷。尋求專業醫師協助，找出破壞口腔微生態的真正原因，才是保住牙齒與舌頭健康的正確做法。

 
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黑毛舌漱口水口腔健康牙周病過度清潔

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