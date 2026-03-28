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嗆「185以下都是侏儒」遭出征！女網紅道歉：我嘴秋活該被罵

▲網紅琳賽阿姨為「侏儒言論」發文道歉。（圖／翻攝自IG／lynnnnne）

▲網紅琳賽阿姨為「侏儒言論」發文道歉。（圖／翻攝自IG／lynnnnne）

記者閔文昱／綜合報導

網紅琳賽阿姨近日因一段影片言論引發爭議，她在內容中提到「185公分以下對我來說都是侏儒」，相關片段曝光後迅速在網路延燒，引來大量網友批評，掀起討論。對此，琳賽阿姨也發聲道歉了。

該影片原本分享自身生活狀態，提到37歲未婚未生、生活自由，「想出國就出國」，並認為不婚不生的生活相當自在。不過其中關於身高的言論，被網友截取放大，成為輿論焦點，也讓整體內容失焦。

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認「嘴秋」致歉：本意不等於結果

面對爭議，琳賽阿姨隨後發文道歉，坦言該言論是自己「嘴秋」，也直言「我活該被罵」。她表示，當時是情緒下的隨口發言，未經思考就說出口，對造成外界不適願意負責，也強調不應將責任推給剪輯或他人。

她進一步說明，影片原意是分享自己即使單身，依然能過得開心，但也承認表達方式不當，「本意不等於結果」，當內容讓人感到不舒服，就需要檢討改進，並再次向受到影響的人致歉。

盼外界理性看待　勿波及家人

琳賽阿姨也提到，網路流傳內容有部分被剪輯、放大甚至誤解，她願意接受外界批評，但希望討論能止於理性範圍，不要延伸攻擊家人或店家等無關人士。

事件曝光後，網友反應兩極，有人批評言論失當、帶有歧視意味，也有人認為是無心之失，不必過度放大。對此，琳賽阿姨表示會記取教訓、持續修正，並感謝外界的指教與提醒。

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