澳德防長聯合發聲！點名台海關鍵　反對任何「改變現狀」

▲德國國防部長佩斯托瑞斯（右）與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯發布聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）首度訪問澳洲，與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在坎培拉發表聯合聲明，針對當前國際安全局勢表達高度關切，重點涵蓋烏克蘭戰爭、中東衝突以及印太地區緊張情勢，並強調各方應依國際法和平解決爭端。

兩國在聲明中重申，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，並承諾持續支持烏克蘭。同時也對中東衝突升溫及人道危機惡化表達憂慮，呼籲各方遵守國際法、保護平民安全，並點名伊朗在荷莫茲海峽周邊的行動，批評其攻擊商船與威脅行為，已使該重要航道成為衝突與施壓的場域。

關切南海升溫 重申台海穩定重要性

在印太議題上，雙方強調維護航行與飛越自由的重要性，並對南海緊張局勢升高及「危險、破壞穩定的行動」表達關切，重申2016年南海仲裁裁決具最終且具約束力的法律地位。

此外，兩國也特別提到台灣海峽局勢，強調維持台海和平與穩定的重要性，並共同反對任何片面改變現狀的行為。聲明指出，相關爭端應以和平方式解決，避免升高區域衝突風險。

強化軍事合作 擬推駐軍協議與太空合作

面對全球地緣政治挑戰升高，澳德雙方同意進一步深化國防合作，包括加強聯合演訓與行動協調，並研議建立「部隊地位協定」（SOFA），以促進雙方軍事人員與裝備的往來與部署。

雙方也指出，隨著安全利益不再受地理限制，未來將探索太空領域合作機會，並強化國防產業夥伴關係與資訊共享，以提升供應鏈韌性與經濟效益。

澳德兩國最後強調，將持續基於對國際秩序與法治的共同承諾，深化合作並推動後續戰略對話，以因應不斷變化的全球安全環境。