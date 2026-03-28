韓籍啦啦隊應援出席率「最高是她」！球迷大讚：根本台鋼公務員

▲韓籍啦啦隊2025年出場次數，以朴旻曙高達83.3％的出場率奪冠。（圖／翻攝IG／朴旻曙）



網搜小組／柯振中報導

近日韓籍啦啦隊成員在台出場的次數受到討論，許多人好奇是哪位韓籍啦啦隊成員，在台灣應援的場次最高。對此，臉書粉專「掰咖老師喇低賽」經過整理，最終發現出場數最高的是台鋼Wing Stars的朴旻曙，再來則是Uni-Girls的趙娟週及樂天女孩的廉世彬，結果出爐後讓許多粉絲發出驚嘆。

數據揭密 最強韓援曝光

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「掰咖老師喇低賽」近日發文表示，先前他就好奇，Mingo朴旻曙在球場現身的機率極高，有種「無役不與」的感覺，在好奇心的驅使下，決定查詢2025年6隊韓援的場次。

沒想到查詢結果出爐，他確認了這件事情並非錯覺，朴旻曙的出席率相當可觀，60場主場當中出場高達50次，出賽率達83.3％，同時也是唯一突破50場、80％的韓援。且除了主場以外，就連客場也能時常看見朴旻曙的身影，讓他肅然起敬。

▲▼韓籍啦啦隊2025年出場次數，以朴旻曙高達83.3％的出場率奪冠。（圖／翻攝IG／朴旻曙）



6人出席率破50％ 3女神同列第四名

至於出場率第二高的韓籍啦啦隊員，則是Uni-Girls的趙娟週，60場主場當中排了42場應援、出賽率高達70％。也因此獅隊球迷有著「一天一娟週、週週趙娟週」的說法。

而排行第三的則是樂天女孩的廉世彬，60場主場當中排了33場應援，不過與排行第四的李多慧、李雅英及邊荷律等3人的差距僅有1場，6人的出席率全都超過50％，在球場上時常能看見賣力應援的身影。

網讚公務員 根本ALL IN台灣

統計數據曝光以後，不少球迷忍不住大讚，「Mingo真的讚，努力的程度真的沒話說了」、「Mingo 都跳的比台籍的還多了！！台鋼公務員」、「Mingo這麼努力，中文也是最強，但媒體曝光度真是不太高」、「Mingo是越看越好看那種，中文還很好，很讚」、「Mingo真的很棒，在高雄這麼炎熱的天氣，還能維持高檔出席率，沒曬黑依然白皙根本仙女再世。」

此外，還有球迷點出，若是再算上台鋼的排球隊「台鋼天鷹」以及籃球隊「台鋼獵鷹」的場次，朴旻曙可能幾乎整年都在，基本上已經算是「ALL IN 台灣」了。

▲▼韓籍啦啦隊2025年出場次數，以朴旻曙高達83.3％的出場率奪冠。（圖／翻攝IG／朴旻曙）

