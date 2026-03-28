幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

▲柯文哲官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院26日宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。據了解，儘管法院如此重判，但似乎反增加柯文哲的吸引力，宣判後至今，不僅沒有人退黨，新入黨的「小草」反而還增加，比平常多出4倍。

台北地院26日宣判柯文哲涉案一審結果。京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年，褫奪公權6年；政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪，分別判處有期徒刑2年、有期徒刑3年6月；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

其中，最重的違背職務收受賄賂罪，根據北院新聞稿，柯文哲為冀求財團雄厚實力支持，收受210萬元之賄賂，並違背法令，使京華城公司於未有法令依據下取得20%容積獎勵，不法利益逾百億元。

據了解，民眾黨平日都會有十數人左右的新增黨員以及少額的捐款，在柯文哲官司宣判後，不僅沒有人退黨，入黨人數、捐款筆數反而增加。顯見一審判決結果未讓柯變成貪污犯，反而更添悲壯形象，吸引新的黨員加入。

黨內人士指出，在看到法官是認定210萬的政治獻金構成違背職務行賄及收賄罪，反而更有信心，民眾黨目前約14、15%的支持度不會垮掉，「這樣判決結果，相當震撼，不是因為被判幾年或是不能選總統，而是訝異怎麼會從210萬下手？」

該人士說，外界都在關心官司結果是否會加速藍白合作？他無奈表示，這就是民進黨選擇、是被逼出來的，但民眾黨不會變成小藍，國民黨有自己的路線、有他們黨內的問題，兩黨在議題上也各有主張，沒有完全合作、也沒有從屬關係等。