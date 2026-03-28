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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲陷入官司風暴，政治生涯受重創。（圖／記者林敬旻攝）

文／陳家祥

民眾黨創黨主席柯文哲踏入政壇13年，2024參選總統站上政治生涯頂峰後，一場司法風暴幾乎將他積累至今的政治能量席捲殆盡。17年的重刑超乎預料，幾乎判柯文哲政治死刑。在記者會上，柯文哲不時搔頭、微笑，看起來仍一派輕鬆，但一談到官司、談到民進黨與賴清德，他仍義憤填膺，咬牙切齒，甚至還有幾乎要飆出罵人字眼的激動語氣和肢體動作，如此的宣洩不滿，也讓小草看到他們追隨的領袖並未被擊垮。

柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、政治獻金專戶申報不實案等案，遭檢方求刑28年6月。歷經2年攻防戰，台北地院26日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

在官司即將一審宣判前夕，柯文哲安排了一系列專訪，突破同溫層、帶動輿論走向的目的不言而喻。對比北所的昏暗一隅，柯文哲彷彿要燃盡最後光芒，站上第一線對抗「萬惡」的司法體系、痛訴不公。

但諷刺的是，過去的柯文哲每每發言萬眾矚目，外界看他如何攪動一池春水，讓藍綠疲於奔命，期待他又噴出什麼金句、如何痛陳弊端，說出市井小民的心裡話。但如今，鎂光燈聚焦在他身上，看得卻是他要如何解釋涉入的官司，兩相對照實屬諷刺。

「最恨民進黨的不是我。」柯文哲不論專訪或是公開受訪都不時提到這句話，對於自身遭受到的不公，周遭的人，尤其 夫人陳佩琪比他還要氣憤，甚至對於同案被牽連的被告如李文宗，柯文哲更是不斷控訴司法迫害。但要說他有放下，倒也不完全，談到民進黨、賴清德，他仍義憤填膺長篇大罵。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲在官司宣判後召開記者會，痛陳司法不公。（圖／記者黃克翔攝）

從去年9月交保至今，柯文哲都將民進黨與賴清德當作自身司法困境的提款機，控訴司法不公、控訴賴清德讓台灣四分五裂，但卻漸漸難在輿論上掀起波瀾。被抹上這系列的官司，讓柯文哲社會公信力被拆解殆盡，過去奉為從政圭臬的財政紀律、公開透明、清廉勤政，隨著案情內容揭露，悉數破滅。對社會大眾來說，柯文哲已非當初可愛的「阿北」，而是走入他過去批評討厭的那群人之中。

起訴書中的小沈「1500」，最終判決無關，但都對柯文哲的形象造成傷害，雖然他一再強調沒有貪污，也說自己沒有在管錢，但是終究難敵在審理過程中騎飛輪收300萬的形象，這些事件翻上檯面，要解釋就疲於奔命。這也讓柯文哲不論如何痛陳司法不公，效果終究有限，更多的是講給支持者聽，凝聚這些聽得進的群眾。

「柯案」兜兜轉轉了1年半，如今迎來階段性的結果。17年超乎許多人的預期，但柯文哲被判多少年始終不是重點，這場官司是給他的「政治刑」，讓他從此在政壇難以施展拳腳，金身全掉光光。就如同他說的，判9年6個月或10年6個月，道德上有差嗎？

政治之路絕不好走，要在藍綠的夾縫中求生存更是不易。柯文哲這13年一路走來可說是驚濤駭浪，濃縮了其他人一輩子的經歷。這場官司的結果，讓柯文哲更能訴諸悲情，也讓民眾黨走入政治對立的頂峰，更讓「藍白合」勢不可免。面對二審、三審的漫漫長路，尋求「無罪」絕對是柯營的目標，但「爭清白」三個字談何容易？

▲京華城案一審宣判，柯文哲抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲京華城案一審宣判，柯文哲抵達北院神色自若。（圖／記者林敬旻攝）

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