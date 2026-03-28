柯文哲重刑逼出更緊密藍白合　被束縛的民眾黨如何繼續壯大？

▲柯文哲出席官司宣判後記者會，痛斥民進黨司法迫害。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

京華城案一審宣判後，猶如對柯文哲宣判政治死刑，經此一役後，他在政壇難施展拳腳，宛如被緊箍咒綁住般限制了他與民眾黨的發展。儘管他用激情的肢體語言，向圍繞他的小草們證明，他沒有被打垮，但這種全面向民進黨開戰的姿態，斷絕「綠白合」可能。柯文哲與民眾黨一步步被逼上藍白合的道路上，難再有過去遊走藍綠的餘裕，在「下架民進黨」大目標下怕是只能更緊密的合作。

台灣政壇常說「越關越大尾」，這句帶有自嘲意味的話，也道盡台灣司法與民間認知脫節的狀況。整起司法風暴、蹲了一年多的苦窯，對柯文哲來說是累積政治資本的機會，無止盡的羈押確實喚起社會同情；但在柯被釋放後，這個效益卻迅速遞減。

過去社會對民眾黨的期待是藍綠之外的另一個出口，但面對司法風暴，民眾黨只剩下對民進黨「開戰到底」，反而顯得進退失據。過往能遊走藍綠之間的餘裕不再，甚至在「反綠」的陣線上，民眾黨還走得比國民黨更是超前。

柯文哲在政壇努力營造國家利益優先於政黨的形象，利用民眾對於藍綠長期執政的反彈，在政壇佔有一席之地；而他能跳脫政黨框架遊走藍綠之間，能跟藍談合作、也能和綠說得上話，都讓選民對於政治有不同的期待。

這也顯現在他交保後，柯文哲到立法院見了民進黨團、國民黨團，還跟時任綠黨團總召的柯建銘密室開會。在黃國昌將民眾黨這台車開往藍白合的方向之時，他仍試圖要將民眾黨拉回以往路線。在台灣現今的局勢下，政黨調整路線談何容易？只是，這些在重判之後，都已是過去式。

對於這次判決，民眾黨人士說，柯文哲其實對於被關幾年、刑度多少，態度非常坦然，畢竟早有心理準備；但是光是柯身份的變動與限制，就讓民眾黨少了很多發揮空間。也就是說，民眾黨仍難脫一人政黨格局，柯文哲的個人起伏漲跌，很大程度會影響民眾黨未來的發展。

另外，黨內高層直言，藍白合從頭到尾都是被民進黨逼出來的，「大家都在問藍白合，那也該問民進黨，接下來怎麼辦？為什麼要往死裡打？」國民黨有他們要面對的課題、有他們的路線，民眾黨不會因為這樣就犧牲自己的價值，「內政上看不慣民進黨，但不代表認同現在國民黨代表的國家走向」。