　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲重刑逼出更緊密藍白合　被束縛的民眾黨如何繼續壯大？

▲▼ 柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席官司宣判後記者會，痛斥民進黨司法迫害。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

京華城案一審宣判後，猶如對柯文哲宣判政治死刑，經此一役後，他在政壇難施展拳腳，宛如被緊箍咒綁住般限制了他與民眾黨的發展。儘管他用激情的肢體語言，向圍繞他的小草們證明，他沒有被打垮，但這種全面向民進黨開戰的姿態，斷絕「綠白合」可能。柯文哲與民眾黨一步步被逼上藍白合的道路上，難再有過去遊走藍綠的餘裕，在「下架民進黨」大目標下怕是只能更緊密的合作。

台灣政壇常說「越關越大尾」，這句帶有自嘲意味的話，也道盡台灣司法與民間認知脫節的狀況。整起司法風暴、蹲了一年多的苦窯，對柯文哲來說是累積政治資本的機會，無止盡的羈押確實喚起社會同情；但在柯被釋放後，這個效益卻迅速遞減。

過去社會對民眾黨的期待是藍綠之外的另一個出口，但面對司法風暴，民眾黨只剩下對民進黨「開戰到底」，反而顯得進退失據。過往能遊走藍綠之間的餘裕不再，甚至在「反綠」的陣線上，民眾黨還走得比國民黨更是超前。

柯文哲在政壇努力營造國家利益優先於政黨的形象，利用民眾對於藍綠長期執政的反彈，在政壇佔有一席之地；而他能跳脫政黨框架遊走藍綠之間，能跟藍談合作、也能和綠說得上話，都讓選民對於政治有不同的期待。

這也顯現在他交保後，柯文哲到立法院見了民進黨團、國民黨團，還跟時任綠黨團總召的柯建銘密室開會。在黃國昌將民眾黨這台車開往藍白合的方向之時，他仍試圖要將民眾黨拉回以往路線。在台灣現今的局勢下，政黨調整路線談何容易？只是，這些在重判之後，都已是過去式。

對於這次判決，民眾黨人士說，柯文哲其實對於被關幾年、刑度多少，態度非常坦然，畢竟早有心理準備；但是光是柯身份的變動與限制，就讓民眾黨少了很多發揮空間。也就是說，民眾黨仍難脫一人政黨格局，柯文哲的個人起伏漲跌，很大程度會影響民眾黨未來的發展。

另外，黨內高層直言，藍白合從頭到尾都是被民進黨逼出來的，「大家都在問藍白合，那也該問民進黨，接下來怎麼辦？為什麼要往死裡打？」國民黨有他們要面對的課題、有他們的路線，民眾黨不會因為這樣就犧牲自己的價值，「內政上看不慣民進黨，但不代表認同現在國民黨代表的國家走向」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」
人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機
「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長
惡火吞南港工廠！夫妻視訊求助20分鐘斷訊　慘成焦屍
幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

囂張女恐嚇、掌摑律師引爆法界怒火　立委推修法加重刑責

「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

柯文哲重刑逼出更緊密藍白合　被束縛的民眾黨如何繼續壯大？

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

京華城案僅2人認罪　彭振聲、邵琇珮均獲緩刑3年

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝真實父子關係：一定很多人不信

韓國瑜讚李四川推「寒暑假營養午餐券」遭駁　蘇巧慧：是陳菊政策

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

台中街頭殺人監視器

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

囂張女恐嚇、掌摑律師引爆法界怒火　立委推修法加重刑責

「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

柯文哲重刑逼出更緊密藍白合　被束縛的民眾黨如何繼續壯大？

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

京華城案僅2人認罪　彭振聲、邵琇珮均獲緩刑3年

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝真實父子關係：一定很多人不信

韓國瑜讚李四川推「寒暑假營養午餐券」遭駁　蘇巧慧：是陳菊政策

女秘書靈堂嗆：跟你爸睡很久了！元配見訊息「沒有X董睡不著」心碎

速食店「炸雞優惠」盤點　肯德基每桶299元、拿坡里買6送3

松山隱藏版仙草三輪車！在地超過30年　24小時慢火熬煮甘甜滑順

ABS挑戰成勝負分水嶺！　賈吉開轟吐心聲：等那一球就夠了

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

不搞大撒幣！嘉義中埔鄉推「福利三箭」制度化 　堅持不舉債

台中情殺駭人照！網友竟喊「想看特寫找我」　家屬悲痛盼下架

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

美軍「布希號」航母赴中東　預計部署伊朗衝突熱點

護送拜登妻子！美特勤局特工「開槍走火」　 自轟大腿鮮血直流

【台中情殺案】男持雙刀攻擊前女友！路人制止也受傷送醫

政治熱門新聞

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

快訊／烏龍！國民黨空品「報告看反」砲轟綠營　緊急致歉認看錯了

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

美女刺客真的來了！韓瑩出戰宜蘭市長

小草為柯文哲叫屈！　灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

京華城案　彭振聲、邵琇珮認罪獲緩刑

韓國瑜讚李四川推「寒暑假營養午餐券」遭駁　蘇巧慧：是陳菊政策

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

87歲李昌鈺辭世　曾透露死後「除眼睛外」全都器捐

即／今彩539頭獎開出3注！

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面