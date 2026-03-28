速食店「炸雞優惠」盤點　肯德基每桶299元、拿坡里買6送3

▲速食店炸雞優惠整理。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食店推優惠，肯德基7塊炸雞桶只要299元，三商炸雞每塊下殺26元。另外，拿坡里烤雞買6送3，繼光香香雞則是買經典組合送點心。

▲繼光香香雞推買經典組合送點心。（圖／業者提供）

★肯德基

肯德基3月30日前祭出「炸雞桶299元（優惠碼：50483）」，內含7塊炸雞，開放咔啦脆雞、上校薄脆雞任選，每塊加7元可升級青花椒香麻脆雞。

★21風味館（21PLUS）

21風味館3月31日前有4大限時優惠，包括「香草烤雞腿+香脆炸雞」特價149元、「香草烤雞腿2份+香脆炸雞2塊」特價280元、「買香草烤半雞送時蔬雞汁飯2份」特價285元，以及「買香草烤雞送香草烤半雞」特價530元。

★繼光香香雞

繼光香香雞4月2日前「買經典組合送點心」，4款組合包括「香香炸雞（X／XL）+阿根廷魷魚（M）」售價265元起、「香香炸雞（XL）+蒜脆杏鮑菇」售價245元、「香香奶辣腿丁+墨魚甜不辣」售價235元，以及「香香炸雞（L）+阿根廷魷魚（M）+蒜脆杏鮑菇」售價340元。

凡購買上述組合可免費獲得風味小食4選1，包括「甜心地瓜球」、「炸滷米血」、「田字薯餅」以及「迷你吉拿棒」。

▲德克士4月30日前有5塊炸雞桶特價399元。（圖／業者提供）

★三商炸雞

三商炸雞4月7日前推「3大外帶優惠」，包括6塊義式炸雞桶+8塊滋汁綜合桶，原價750元，特價369元，平均每塊炸雞只要26元，義式炸雞桶可選擇原味或辣味；6塊避風塘炸雞原價450元，特價199元；10隻青花椒二節翅原價200元，特價99元。

★拿坡里

拿坡里4月16日前「烤雞買6送3」，內含6塊烤雞及3塊烤腿排塊，原價585元，特價229元，下殺39折。西湖店不適用。

★德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞4月30日前有「5塊炸雞桶399元」，內含5塊咔滋脆皮炸雞（原味／四川椒麻）、咔滋香辣雞翅1對、小杯飲料4杯（百事可樂／冰紅茶／無糖綠茶）。