囂張女恐嚇、掌摑律師引爆法界怒火　立委推修法加重刑責

▲民進黨立委李柏毅(左起)、李坤城、蘇巧慧召開「啟動律師法修法」記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中林姓女子去年因恐嚇3名女律師遭起訴，17日開庭審理前林女情緒激動，竟在法院走廊怒甩台中律師公會理事長吳中和一巴掌，引發各界對司法安全的關注。民進黨立委李柏毅、蘇巧慧、李坤城與多位律師界代表召開記者會，宣布將推動律師法修法，明訂不得以非法方法妨礙律師執行業務，並增訂妨害律師執行職務之刑事責任；修法完成前，也要求法務部與司法院應針對法庭暴力事件提出具體防治手段。

對於該起衝突，立委羅廷瑋日前也表示，此案已非單一衝突，而是凸顯現行制度對律師執業安全保障不足，應儘速推動修法補強。柏毅、蘇巧慧、李坤城與多位律師界代表27日在立法院舉行「啟動律師法修法」記者會。

李柏毅表示，在台北律師公會與律師王翼升的協助下，此次提出的《律師法》修正草案，明訂不得以非法方式妨礙律師執行業務，並要求法院、檢察署及其他執行職務場所採取必要安全防護措施，也將妨害律師執行職務的行為納入刑事責任。李也要求，司法院與法務部也應盡速提出積極作為，包含兩造隔離措施等進行盤點，「如果律師隨時有人身安全的風險，又要如何為當事人辯護？」

律師背景出身的蘇巧慧指出，新北市人口超過400萬，新北地方法院的案件收案量更是全國之冠，在如此高壓且繁雜的訴訟環境下，第一線律師面臨的執業風險與心理威脅，遠比社會大眾想像中更為嚴峻，律師長期為當事人辯護，自身權益同樣需要保障，提供適度保護是必要的。

台北律師公會理事方瑋晨強調，律師執業安全應建立制度性的保障，台北律師公會會持續努力推動律師法修法。各級法院、檢察署、行政機關也應該通盤檢討建立起妥善的對應機制，以維護律師人身安全

對於相關訴求，與會的司法院司法行政廳副廳長杜慧玲表示，司法院高度重視法庭與法院的安全維護，相關工作責無旁貸。針對修法方向，司法院予以尊重。