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緬甸去年強震「相距5公尺兩屋變相鄰」　學者示警：還有規模7以上

▲▼緬甸規模7.7強震屆滿周年，王昱團隊發現，強震造成地表破裂480公里，比台灣還長，主因斷層太平滑，甚至造成平移達5公尺。（圖／王昱提供）

▲王昱團隊發現，去年緬甸強震不僅造成地表破裂480公里，還造成地面平移達5公尺。（圖／王昱提供）

記者許敏溶／台北報導

緬甸去年規模7.7強震造成超過五千人死亡，曾預期緬甸7.7地震的研究團隊表示，強震發生後最特殊之處，就是地表上物品產生明顯水平位移，讓原本間隔4到5公尺的房屋，地震過後變成靠在一起。根據過往資料，預估在未來數年到數十年間，實皆斷層沿線的其他區域仍有可能再出現規模7以上的災害地震。

緬甸在去年3月28日發生規模7.7強震，強震釀成緬甸與泰國超過5500人死亡，即將迎來屆滿一周年。由台大地質系副教授王昱帶領的跨國研究團隊，量測出7.7強震斷層在地表破裂近500公里，「比台灣由北到南距離還長」，比正常規模7.7地震破裂長度多出約2倍，研究成果刊登在國際知名期刊《自然通訊》（Nature Communication）。

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▲▼緬甸規模7.7強震屆滿周年，王昱團隊發現，強震造成地表破裂480公里，比台灣還長，主因斷層太平滑，甚至造成平移達5公尺。（圖／王昱提供）

▲▼王昱團隊發現，去年緬甸規模7.7強震，造成地表破裂480公里，比台灣還長。（圖／王昱提供）

王昱表示，研究團隊成員橫跨亞洲跟美洲，包括美國新墨西哥大學與緬甸研究伙伴，在強震發生後，在亞美兩地的團隊成員，幾乎是用零時差輪班的模式，在去年5月初完成了第一版草稿，在去年10月底被《自然通訊》接受，並在去年底上線，要感謝團隊成員的努力付出。

王昱進一步指出，團隊成員也到地震現場觀察與蒐集相關資料。與台灣過去見到的地震斷層破裂不同的是，在斷層沿線上除了震毀的建築物外，也可以發現地表上建築或相關物品產生明顯的水平位移，像是原本間隔一條4到5公尺寬的兩棟建築，地震過後竟然靠在一起。

▲▼緬甸規模7.7強震屆滿周年，王昱團隊發現，強震造成地表破裂480公里，比台灣還長，主因斷層太平滑，甚至造成平移達5公尺。（圖／王昱提供）

▲王昱團隊發現，去年緬甸強震不僅造成地表破裂480公里，還造成地面平移達5公尺。（圖／王昱提供）

王昱補充說明，在規模7.7強震過後，斷層沿線雖然有發生餘震，但最大規模並未超過7。根據過去一年該地區的地震特性，本次地震破裂區域未來出現超過7餘震的機率不高。

不過，王昱提醒，根據研究團隊的歷史資料，以及走滑斷層的地震特性，預估在未來數年到數十年間，實皆斷層上的其他區域，仍有可能再出現規模7以上的災害地震，提醒當地政府與民眾仍要做好相關地震防護措施。

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