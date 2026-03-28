獨／去年緬甸強震「地表裂480公里」　學者：斷層平滑集中

▲緬甸7.7強震今天屆滿周年，王昱團隊發現，強震造成地表破裂480公里，比台灣還長。（圖／王昱提供）

記者許敏溶／台北報導

緬甸規模7.7強震屆滿一周年。2014年就預估緬甸中部可能發生7.7地震的台大副教授王昱研究團隊，量測出斷層在地表實際破裂近500公里，「比台灣由北到南距離還長」，不僅比原先預估多1倍以上，更是正常規模7.7地震破裂長度差不多2倍，原因為實皆斷層是構造高度成熟的走滑斷層系統，特性就是斷層帶平滑集中，一旦破裂即容易持續傳播。

緬甸在去年3月28日發生規模7.7強震，震央位於緬甸實皆市（Sagaing）西北方十餘公里處，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，這起地震是緬甸自1946年以來規模最大的一起災害地震，強震釀成緬甸與泰國超過5500人死亡，包括距離震央超過一千公里的泰國曼谷，一棟施工中的30層大樓也因此倒塌。

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▲王昱團隊在2014年，透過衛星影像與歷史資料分析，提出實皆斷層中段可能發生規模7.7強震。（圖／王昱提供）

緬甸7.7強震即將屆滿一周年，台大地質系副教授王昱與國內外研究團隊，透過衛星影像與歷史資料分析，在2014年就提出實皆斷層中段可能發生規模7.7強震。美國地質調查所等單位也在地震發生當下，推估地表破裂長度約200至250公里，因為過往正常規模7.7地震造成地表破裂長度大致在上述範圍。

不過，台灣大學、中正大學及美國新墨西哥大學的團隊後續根據衛星影像與相關資料，發現7.7強震過後，量測出斷層在地表破裂約470至480公里，「比台灣由北到南距離還長」，不僅比原先預估長度多1倍，更是正常規模7.7地震破裂長度的2倍，遠超乎研究團隊預期，研究成果去年底刊登在知名期刊《自然通訊》（Nature Communication）。

王昱說明，緬甸強震會出現超乎預期的破裂長度，和實皆斷層在過去幾百萬年中，經歷了上百公里板塊錯動量有關，因為斷層經過長時間孕育，其特性就是斷層帶平滑連續，因此一旦大規模破裂，就很難讓已經啟動的破裂結束，使破裂不斷沿著斷層繼續破裂下去，直到無法持續為止。

除了斷層破裂長度超出預期，王昱指出，正常而言，走滑斷層地震發生時，會出現所謂「斷層淺部滑移虧損（SSD）」現象，也就是斷層走滑位置大都集中在地表下2到7公里深度，但這次緬甸強震發生後，破裂位置卻集中在斷層淺部到地表，是非常特殊個案，和2002年11月在阿拉斯加發生規模7.9強震類似。

▲▼去年緬甸7.7強震造成地表破裂480公里，比台灣還長，主因斷層太平滑。（圖／王昱提供）