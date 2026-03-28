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不是鼎泰豐！日本人來台「超愛1連鎖店」　網點頭：打破高單價印象

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲好友大讚美味。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有什麼美食必吃？外國人到台灣玩的時候，會想到哪家餐廳用餐呢？近日就有網友發文透露，他有朋友到台灣員工旅遊，並告訴他自己吃了什麼美食！貼文曝光後，累積48萬次瀏覽，還有不少網友直呼「夠在地，我活了46年都沒去吃過」、「高CP值連鎖餐廳，應該類似我們去吃他們的吉野家之類」。

好友到台灣吃大埔鐵板燒

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這名網友在Threads上發文透露，他有個朋友的員工旅遊辦在台灣，而其中一餐，就是選「大埔鐵板燒」。好友貼出兩張照片，一張是鐵板燒的招牌，另一張則包含高麗菜、豆芽菜，另外還有白飯、湯和肉。好友也透過訊息大讚美味。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「法國老公吃過也是念念不忘，蔬菜脆甜，主食鹹香，尤其是和其他顧客並肩坐一起好像很熟，其實互不認識的奇妙氣氛，讓他欲罷不能」、「帶英國朋友、日本朋友吃過，都是吃了其他的餐廳再來吃大埔，都說大埔最好吃（眼睛發亮那種）」、「我也很愛中午帶外國客戶吃大埔，因為他打破鐵板燒是高單價的印象，又現煮、過程看得到，老外吃得安心」、「我覺得挺好的啊，平價又好吃，然後又能夠體驗在地特色」。

還有網友表示，「日本鐵板燒很貴」、「在日本是高檔料理，有很多日本人甚至知道要吃鐵板燒，會穿搭得比較正式一點，沒想到在台灣，其實是能這麼平易近人的美食」。

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關鍵字：

日本人台灣美食鐵板燒

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